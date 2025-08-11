Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).0 комментариев
ФБР решили привлечь к борьбе с бездомными в Вашингтоне
Axios сообщил о планах Трампа депортировать бездомных из Вашингтона
Сразу после заявления Дональда Трампа о немедленном выселении бездомных с улиц Вашингтона на улицах города усилилось федеральное присутствие, включая сотрудников ФБР.
Федеральное бюро расследований подключилось к усилению правоохранительных мер в Вашингтоне после заявлений президента Дональда Трампа о необходимости немедленного выселения бездомных, передает портал Axios.
Официальный представитель филиала ФБР в Вашингтоне подтвердил по электронной почте, что агенты ведомства участвуют в усилении федерального присутствия в городе.
В своем посте на Truth Social Трамп призвал бездомных покинуть столицу «немедленно», пообещав предоставить им жилье далеко за пределами города. Он также заявил, что преступники будут отправлены в тюрьму, подчеркнув, что «никакой мягкости» проявлено не будет.
Усиление мер стало продолжением ранее подписанного Трампом указа, который упростил процедуру вывода бездомных с центральных улиц Вашингтона и расширил полномочия федеральных структур. Представитель Белого дома заявила, что за несколько дней с улиц были изъяты оружие и наркотики, а количество предотвращенных преступлений «невозможно подсчитать».
Операция сопровождается критикой со стороны правозащитников, которые обеспокоены применением принудительного помещения людей в учреждения для лечения психических заболеваний.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер напомнила, что уровень насильственных преступлений в городе снижается второй год подряд и сравнения с «разоренной войной страной» считает необоснованными.
Ранее Дональд Трамп назвал Вашингтон одним из самых опасных городов мира.
Власти США решили увеличить количество сотрудников правоохранительных органов в столице из-за роста преступности.
Трамп запросил рекордные средства на национальную безопасность США.