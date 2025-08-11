ФБР решили привлечь к борьбе с бездомными в Вашингтоне

Axios сообщил о планах Трампа депортировать бездомных из Вашингтона

Tекст: Мария Иванова

Федеральное бюро расследований подключилось к усилению правоохранительных мер в Вашингтоне после заявлений президента Дональда Трампа о необходимости немедленного выселения бездомных, передает портал Axios.

Официальный представитель филиала ФБР в Вашингтоне подтвердил по электронной почте, что агенты ведомства участвуют в усилении федерального присутствия в городе.

В своем посте на Truth Social Трамп призвал бездомных покинуть столицу «немедленно», пообещав предоставить им жилье далеко за пределами города. Он также заявил, что преступники будут отправлены в тюрьму, подчеркнув, что «никакой мягкости» проявлено не будет.

Усиление мер стало продолжением ранее подписанного Трампом указа, который упростил процедуру вывода бездомных с центральных улиц Вашингтона и расширил полномочия федеральных структур. Представитель Белого дома заявила, что за несколько дней с улиц были изъяты оружие и наркотики, а количество предотвращенных преступлений «невозможно подсчитать».

Операция сопровождается критикой со стороны правозащитников, которые обеспокоены применением принудительного помещения людей в учреждения для лечения психических заболеваний.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер напомнила, что уровень насильственных преступлений в городе снижается второй год подряд и сравнения с «разоренной войной страной» считает необоснованными.

Ранее Дональд Трамп назвал Вашингтон одним из самых опасных городов мира.

Власти США решили увеличить количество сотрудников правоохранительных органов в столице из-за роста преступности.

