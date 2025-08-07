В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.0 комментариев
Washington Post сообщила о привлечении спасателей США к депортациям мигрантов
Десятки сотрудников Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям временно переведены в Службу иммиграции и таможенного контроля США для поддержки массовых депортаций мигрантов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
В сообщении говорится, что сотрудники FEMA помогают ICE в проверке и оформлении новых работников, которые будут задействованы в правительственной инициативе по массовым депортациям. Помощник министра Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин подтвердила, что перевод продлится 90 дней и касается найма и проверки новых кадров.
В министерстве утверждают, что перевод носит временный характер и не повлияет на готовность FEMA к ликвидации последствий стихийных бедствий. Тем не менее, пятеро действующих и бывших специалистов агентства заявили изданию, что сокращение кадров даже на несколько месяцев может затруднить работу FEMA на фоне наводнения в Техасе и других чрезвычайных ситуаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марко Рубио заявил, что запрет на депортацию мигрантов наносит вред Соединенным Штатам. Администрация США рассматривала возможность отправки депортируемых мигрантов в африканские и восточноевропейские страны, такие как Ливия и Молдавия, в обмен на политические или финансовые уступки. Дональд Трамп депортировал более 100 тыс. мигрантов из Соединенных Штатов.