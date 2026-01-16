Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.8 комментариев
Песков заявил о деструктивной позиции Британии в диалоге с Россией
Британия занимает радикальную позицию и не поддерживает усилия по возобновлению диалога с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Великобритания продолжает занимать радикальную позицию по поводу диалога с Россией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». По его словам, Лондон не поддерживает инициативы Франции, Италии и Германии, которые выступают за возобновление контактов с Москвой.
Песков подчеркнул: «Лондон никоим образом не желает вносить хоть какой-то вклад в дело налаживания мира и стабильности и предсказуемой ситуации на европейском континенте. Скорее позиция Лондона носит по-прежнему деструктивный характер».
Представитель Кремля отметил, что власти Британии продолжают придерживаться жесткой линии, несмотря на сдвиги в позициях других европейских стран.
По мнению Пескова, заявления Парижа, Рима и Берлина о необходимости диалога с Россией можно считать «существенной подвижкой». В Кремле считают такие шаги положительным сигналом на фоне сохраняющегося раскола среди европейских столиц по вопросу отношений с Москвой.
