Tекст: Елизавета Шишкова

Для достижения прочного мира на Украине необходимы совместные усилия по нескольким направлениям, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу Владимира Путина по возвращению к обсуждению новой архитектуры глобальной безопасности, подчеркнул: «Речь идет в целом, как сказал вчера президент, [о том, что] мир сам не установится. Для того, чтобы установился мир, нужны совместные усилия на встречных треках».

Песков также сообщил, что Кремль обратил внимание на заявления лидеров Италии, Франции и Германии, которые выразили готовность к диалогу с Москвой. По словам пресс-секретаря, в Кремле рассматривают это как позитивную перемену позиций западных государств.

Он отметил, что подобные заявления европейских лидеров полностью совпадают с позицией России по необходимости диалога для обеспечения стабильности в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал вернуться к обсуждению инициатив Москвы по формированию новой и справедливой системы безопасности.

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу призвал к возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

В Кремле отметили, что Владимир Зеленский затягивает решения, способствующие установлению мира, несмотря на готовность Москвы к диалогу, а ситуация на Украине становится все сложнее для властей страны.