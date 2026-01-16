Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.8 комментариев
Песков заявил о необходимости совместных усилий для мира на Украине
Для достижения устойчивого мира на Украине требуется согласованная работа сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Для достижения прочного мира на Украине необходимы совместные усилия по нескольким направлениям, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу Владимира Путина по возвращению к обсуждению новой архитектуры глобальной безопасности, подчеркнул: «Речь идет в целом, как сказал вчера президент, [о том, что] мир сам не установится. Для того, чтобы установился мир, нужны совместные усилия на встречных треках».
Песков также сообщил, что Кремль обратил внимание на заявления лидеров Италии, Франции и Германии, которые выразили готовность к диалогу с Москвой. По словам пресс-секретаря, в Кремле рассматривают это как позитивную перемену позиций западных государств.
Он отметил, что подобные заявления европейских лидеров полностью совпадают с позицией России по необходимости диалога для обеспечения стабильности в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал вернуться к обсуждению инициатив Москвы по формированию новой и справедливой системы безопасности.
Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу призвал к возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
В Кремле отметили, что Владимир Зеленский затягивает решения, способствующие установлению мира, несмотря на готовность Москвы к диалогу, а ситуация на Украине становится все сложнее для властей страны.