Кремль заявил о дальнейшем «сужении коридора» решений для Киева

Названы суммы расходов ЕС на Украину с начала конфликта

ЕС с начала конфликта потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро

Tекст: Елизавета Шишкова

С начала конфликта на Украине Евросоюз потратил на поддержку Киева 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро, полученных за счет реинвестирования замороженных российских активов, передает ТАСС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

«ЕС предоставил Киеву с начала войны помощь в 193,3 млрд евро, включая 3,7 млрд евро доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Это больше, чем любая другая страна», – подчеркнула фон дер Ляйен, представляя новые финансовые планы Евросоюза по поддержке Украины.

По словам главы Еврокомиссии, в 2026–2027 годах страны ЕС намерены выделить на эти цели еще 90 млрд евро. Эти средства будут собраны посредством размещения общеевропейского займа на финансовых рынках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть этих средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа вряд ли увидит эти средства обратно.