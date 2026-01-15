Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.9 комментариев
Генсек ОБСЕ выступил за мирные переговоры по Украине
Синирлиоглу заявил о важности дипломатии для урегулирования конфликта на Украине
Глава ОБСЕ выразил надежду, что дипломатические усилия помогут завершить вооруженное противостояние и призвал стороны к переговорам и обмену пленными.
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу на пресс-конференции в Вене призвал к возобновлению переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что дипломатическое взаимодействие между союзниками и противниками сейчас особенно важно. «Я надеюсь, что продолжающиеся дипломатические усилия приведут к окончанию войны. Я призываю стороны продолжать переговоры и достигнуть соглашения о мерах по укреплению доверия, включая освобождение пленных», заявил Синирлиоглу.
Также ОБСЕ рассчитывает на быструю реакцию государств-участников при инциденте с вмешательством США в дела Гренландии. Ранее Синирлиоглу принял верительные грамоты нового постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрия Полянского.
Однако до этого глава делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова отметила, что сейчас ОБСЕ усилиями Запада пребывает на обочине международных процессов.