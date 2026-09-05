Путин поздравил набравшую 500 баллов на ЕГЭ московскую школьницу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин во время праздничных торжеств в честь Дня города Москвы в столичном концертном зале «Зарядье» лично поздравил выпускницу Екатерину Малкову, которая впервые в истории набрала максимальные 500 баллов на ЕГЭ, сообщает РИА «Новости».

«С удовольствием отмечу выдающиеся достижения московской школьницы Екатерины Малковой – можно и нужно вспомнить о таких ребятах и девушках – при сдаче Единого государственного экзамена она впервые в истории получила максимальный результат по пяти дисциплинам сразу. Поздравляю с успехом теперь уже студентку легендарного Физтеха и ее близких, и, конечно же, отмечу работу всей системы московского образования», – заявил президент.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил президенту о первом в истории максимальном результате ЕГЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Екатерина Малкова подала документы для поступления в Московский физико-технический институт. Позже ректор вуза Дмитрий Ливанов подтвердил зачисление рекордсменки на первый курс.