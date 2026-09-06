Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!22 комментария
Российская ПВО сбила 29 украинских дронов за день
Российские системы противовоздушной обороны за 12 часов успешно перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников в пяти регионах страны и над Черным морем.
Российские военные в воскресенье успешно отразили масштабную атаку беспилотников самолетного типа. Информацию об этом передает РИА «Новости».
«В течение дня с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – заявили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа дежурные расчеты ПВО отразили массовый запуск 316 украинских беспилотников.
Несколькими днями ранее российские военные перехватили 147 вражеских дронов над регионами страны.
В начале прошлого месяца системы противовоздушной обороны ликвидировали 281 аппарат противника.