    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия
    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    Эксперт: В Красноармейске остались склады НАТО на полмиллиарда долларов
    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»
    Российским инвесторам разрешили частично разморозить активы в ЕС
    Путин сообщил о присутствии судна НАТО в районе испытаний «Буревестника»
    Минфин США разрешил сделки с самолетами, связанными с Лукашенко
    NYT узнала о разработке Белым домом вариантов военных действий в Венесуэле
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решенная проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕ-команды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    5 ноября 2025, 02:55 • Новости дня

    Грузовой самолет компании UPS разбился в аэропорту Луисвилля

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет авиакомпании UPS разбился после взлета в аэропорту Луисвилля. По словам официальных лиц, самолет с тремя пассажирами на борту разбился при взлете в международном аэропорту имени Мухаммеда Али в Луисвилле 4 ноября около 17.20, после чего возник пожар.

    Рейс 2976 авиакомпании UPS потерпел крушение около 17:15 по местному времени после вылета из международного аэропорта Луисвилла имени Мухаммеда Али, сообщило Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

    «На данный момент мы не подтвердили наличие погибших или пострадавших», – приводит NBC News заявлениe логистической UPS.

    Пресс-секретарь мэра Луисвилля Крейг Гринберг сообщил, что сообщений о пострадавших не поступало. По его сведениям, причиной пожара на земле могло стать топливо в баках самолета.

    По данным аэропорта, самолет разбился «при выезде с Западной взлетно-посадочной полосы». На видеозаписи с места происшествия видно, как огонь и черный дым поднимаются из района  рядом со взлетно-посадочной полосой. Жителей вблизи аэропорта просили укрыться в домах и не выходить до особого распоряжения.

    Все рейсы в аэропорту были временно приостановлены, а летное поле закрыто, сообщили в аэропорту. 

    FAA заявило, что проведет расследование совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте. Министр транспорта США Шон Даффи в эфире телеканала X назвал снимки, сделанные в Кентукки, «душераздирающими».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре при столкновении двух самолетов в воздухе в США погиб человек. В промышленной зоне в районе аэропорта Хикс в Форт-Уэрте в штате Техас 14 октября разбился самолет. В авиакатастрофе погибли два человека. В тот же день в штате Массачусетс упал легкомоторный самолет, он разбился на одной из автомобильных трасс.

    Российский офицер сообщил о складах НАТО на 500 млн долларов в Красноармейске

    @ Sgt Marc-Andre Gaudreault/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде) остаются крупные запасы техники и военного имущества НАТО примерно на полмиллиарда долларов, которые ВСУ не успели вывезти из города, заявил подполковник запаса Олег Иванников.

    Иванников сообщил, что в Покровске и Мирнограде по-прежнему находятся склады первой категории с техникой и спецоборудованием НАТО общей стоимостью около 500 млн долларов, пишут «Аргументы и факты».

    По его словам, именно по этой причине Владимир Зеленский не позволяет Вооруженным силам Украины сдать эти города, несмотря на сложную обстановку на фронте.

    Иванников добавил, что сдача Покровска и Мирнограда поставит положение украинского руководства под угрозу, поскольку на Западе не простят утрату стратегических запасов НАТО. По мнению офицера, взятие этих городов Вооруженными силами России позволит усилить наступление на Дружковку и Славянск.

    Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил о намерении за семь дней деблокировать Красноармейск и приказал держать позиции.

    Вооруженные силы России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР в Красноармейске. Военнослужащие России также уничтожили еще одну группу десанта ГУР из 11 человек, высаженную с вертолета под Красноармейском.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские спецслужбы несколько раз пытались эвакуировать на вертолете группу иностранцев из района Красноармейска.

    Минобороны России сообщило, что штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный в Красноармейске.

    Минобороны рассказало о потерях окруженных частей ВСУ в Купянске и Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения возле Купянска и активизируют боевые действия в Красноармейске, уничтожая украинские подразделения и технику, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что вблизи Купянска силовые структуры сорвали попытку контратаки украинских войск, уничтожив до десяти боевиков и бронеавтомобиль. Кроме того, нанесены удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые поддерживают работу украинского ВПК, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных украинских подразделений: в жилых кварталах освобождено несколько зданий, проводится зачистка в близлежащих населенных пунктах. «Продолжается сжатие кольца окружения группировки противника с северо-востока», – сообщили в Минобороны РФ. Отмечается отражение десяти атак на северо-западе от Красноармейска и пресечены попытки деблокирования окруженной группировки украинских войск силами иностранных наемников.

    В Донецкой народной республике попавшие в окружение украинские формирования несут тяжелые потери. В Красноармейске продолжается ликвидация окруженных сил ВСУ – освобождены десятки зданий и отражены 10 попыток прорыва. В Димитрове 5-я мотострелковая бригада освободила 17 зданий, продолжается продвижение в сторону микрорайона Западный.

    ВСУ на протяжении суток потеряли значительные силы в ряде направлений: под Харьковом уничтожено до 225 украинских военнослужащих, на Донецком направлении – до 430, а на Запорожском и Херсонском направлениях суммарно более 320 человек. Кроме того, уничтожены десятки единиц техники, шесть складов боеприпасов и ряд станций радиоэлектронной борьбы.

    Также сообщается о продвижении подразделений российских группировок «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр», которым удалось улучшить свои позиции и нанести поражения живой силе и технике ВСУ в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. За сутки российские войска поразили объекты инфраструктуры, связанные с оборонными предприятиями Украины, и уничтожили более 200 беспилотников самолетного типа.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты военной инфраструктуры, включая цеха по производству снарядов и склады горючего, а также пункты размещения ВСУ и иностранных наемников. Средствами ПВО РФ за сутки были перехвачены три управляемые авиационные бомбы, один реактивный снаряд HIMARS производства США и 204 беспилотника.

    С начала спецоперации на Украине, по данным Минобороны России, уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 936 беспилотников, 25 837 танков и других бронемашин, а также десятки тысяч других единиц военной техники и вооружения.

    Накануне в Красноармейске штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Минобороны заявило, что за сутки отражены десять атак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска с целью выхода из окружения.

    Ранее группировка «Восток» Вооруженных сил Украины сообщила о гибели и ранениях военнослужащих после комбинированных ударов Вооруженных сил России 1 ноября в Днепропетровской области.

    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    Уитакер заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт

    @ U.S. Ambassador to NATO

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершения украинского конфликта.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер посетил на Украину и провел встречу с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    «Я донес (до Зеленского), что эта бессмысленная война должна прекратиться», – подчеркнул Уитакер в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он подчеркнул, что мир, «усилия которого возглавил президент Трамп», является единственным жизнеспособным путем.

    Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что Дональд Трамп намерен добиваться возобновления диалога с целью урегулирования конфликта на Украине.

    До этого Уитакер заявил, что ищет рычаги давления на Москву и Киев ради мира.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас невозможно оценить возможность возвращения к переговорам по урегулированию ситуации на Украине из-за позиции киевских властей.

    Суд решил, что Долина не понимала значения своих действий при продаже квартиры

    Tекст: Катерина Туманова

    Суд установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи своей квартиры в Москве, находясь под влиянием телефонных мошенников и не осознавая значения своих действий, сказано в тексте решения суда по иску артистки о возврате жилья.

    В судебном документе указано, что Долина сочла заключенные договоры недействительными, так как подписала их под влиянием заблуждения, передает  ТАСС.

    «Истец Долина Л. А. полагает, что предварительный договор и договор купли-продажи являются недействительными сделками ввиду их заключения под влиянием заблуждения», – отмечается в решении суда.

    Долина продала квартиру стоимостью почти 112 млн рублей матери-одиночке 34-летней Полине Лурье, действуя под влиянием телефонных мошенников. После возбуждения уголовного дела квартира была арестована, сообщил знакомый с делом источник агентства.

    Согласно Гражданскому кодексу России, сделка может быть признана судом недействительной, если заключается гражданином, который в момент ее совершения не осознавал значения своих поступков или не мог руководить ними.

    При этом потерпевшая сторона обязана возместить убытки другой стороне, если та не знала о заблуждении, однако данных о возмещении ущерба со стороны Долиной в деле не содержится.

    Напомним, дело о мошенничестве в отношении артистки поступило в суд в июле. Прокуратура утвердила по нему обвинение, до этого следствие завершило  расследование дела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре апелляционная инстанция признала  законным возвращение квартиры Долиной. Между тем Полина Лурье  расплакалась после того, как ее жалобу на отмену сделки купли-продажи квартиры Долиной отклонил Мосгорсуд.

    Путин назвал выставку «Россия» уникальным по значению событием

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии награждения за вклад в укрепление единства российской нации подчеркнул особую значимость и масштаб выставки-форума «Россия», отметив ее вклад в единство страны.

    Путин на церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации, передает ТАСС, заявил о выдающейся роли выставки-форума «Россия». Глава государства отметил, что форум стал уникальным благодаря масштабу и значимости, продемонстрировав миллионам россиян широту талантов и достижений страны.

    «Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов – Наталья Сергеевна Виртуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект. Международная выставка «Россия». Она стала настоящим событием для миллионов людей, показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны», – заявил Путин.

    По его словам, для сохранения наследия выставки в Москве создан Национальный центр «Россия». Ранее Наталья Виртуозова занимала пост гендиректора выставки, ныне возглавляет наццентр. Павел Дорошенко работает заместителем гендиректора по выставочной деятельности, а Алексей Жарич – заместителем начальника управления президента по общественным проектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

    В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.

    Племянник Самвела Карапетяна дал интервью Такеру Карлсону

    Tекст: Ольга Иванова

    Племянник Самвела Карапетяна Нарек Карапетян пообщался с Такером Карлсоном, видеоанонс беседы опубликовали представители движения «По-нашему».

    Нарек Карапетян, племянник известного предпринимателя Самвела Карапетяна, стал героем интервью американского журналиста Такера Карлсона, передает RT. Об этом заявили представители молодежного движения «По-нашему», координатором которого является Карапетян.

    На странице организации в социальных сетях появился видеоанонс предстоящей беседы. В публикации кратко уточняется: «Скоро», что указывает на скорый выход полной версии интервью.

    Российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, задержанному ранее в Ереване, предъявлено новое обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. По словам пресс-секретаря Следственного комитета Армении Кимы Авдалян, речь идет о действиях с использованием служебных полномочий либо влияния, полученного в результате такого использования. В случае признания вины Карапетяну может грозить от шести до двенадцати лет лишения свободы.

    Ранее адвокаты Самвела Карапетяна подали апелляцию на решение армянского Антикоррупционного суда о продлении его ареста.

    Самвел Карапетян, находящийся под арестом в Армении, объявил о создании нового политического движения.

    В Бельгии разгорелся скандал из-за поставок F-35

    @ Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Бельгии разгорелся скандал из-за поставок американских истребителей F-35, которые, как оказалось, слишком шумные и крупные для местных условий, сообщили СМИ.

    Как передает портал 20minutes, общественный резонанс возник после выступления министра обороны Бельгии Тео Франкена: «Воздушного пространства страны будет недостаточно для проведения учебных миссий», заявил он. Министр также допустил возможность использовать воздушное пространство Франции, Италии и Нидерландов для тренировочных полетов, пишет ТАСС.

    Портал отмечает, что сразу после этого заявления Бельгия, у которой действительно небольшое воздушное пространство, стала объектом насмешек в интернете. Еще одной проблемой оказались жалобы жителей, проживающих рядом с авиабазами: люди обеспокоены сильным шумом, который сопровождает полеты F-35.

    Бельгия заказала у американской компании Lockheed Martin 34 истребителя F-35 общей стоимостью 5,6 млрд евро. Брюссель официально известил НАТО о получении первых трех единиц из заказа, который был оформлен еще в 2018 году.

    Ранее канадский премьер-министр Марк Карни сообщил, что власти Канады пока не определились с масштабами закупки истребителей F-35 у США, рассматривая вопрос участия местной промышленности в проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый премьер-министр Канады распорядился пересмотреть контракт на закупку американских истребителей F-35.

    При этом сообщалось что Британия несет крупные финансовые потери, связанные с приобретением американских F-35.

    Путин встретился с юными волонтерами и детьми героев СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В честь Дня народного единства президент России Владимир Путин провел общение на Красной площади с юными активистами, волонтерами и детьми героев спецоперации.

    Путин в День народного единства встретился с представителями молодежных организаций, юными волонтерами и детьми участников спецоперации на Украине, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось на Красной площади.

    Во встрече приняли участие молодые представители «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», движения «Волонтеры Победы», фонда «Защитники Отечества», а также члены Ассоциации ветеранов СВО и общественных движений «Юнармия», «Движение первых», «Поисковое движение России» и центра «Воин».

    В мероприятии участвовали более 20 молодых людей в возрасте от девяти до семнадцати лет. Президент пообщался с детьми героев СВО, обсудил с ними вопросы патриотизма, гражданского единства и важности волонтерского движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем

    @ Li Xiang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Большое число таможенных регуляций долгое время тормозило развитие российско-китайской торговли. Поэтапное устранение излишних барьеров будет способствовать легализации «серого» импорта и росту товарооборота, заявил газете ВЗГЛЯД экономист и политолог Иван Лизан. Ранее в КНР состоялась встреча главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Встреча российского премьера Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином подтверждает высокий уровень диалога Москвы и Пекина. Работа над совершенствованием контактов ведется безостановочно и представители двух государств регулярно подписывают различные соглашения, которые уточняют и дополняют уже оформленные рамки взаимодействия», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

    «Интересно, что подписанные соглашения во многом концентрировались на развитии сотрудничества КНР с российским Дальним Востоком. В частности, сельскохозяйственные договоренности, на мой взгляд, открывают новые возможности в сфере экспорта сои в Китай. Но не исключаю, что положительная динамика будет ощущаться и в других направлениях взаимодействия», – говорит он.

    «Примечательно, что договоренности, достигнутые в ходе визита Мишустина в КНР, также значительным образом скажутся и на изменении таможенного режима между нашими странами. Сейчас наша двусторонняя торговля, к сожалению, скована взаимными запретами и сложной процедурой оформления документов», – напоминает он.

    «Сформировалась абсурдная ситуация: нашим предпринимателям зачастую проще и дешевле вести торговлю через Киргизию или Казахстан. Это затормаживает процесс транспортировки товаров, приводит к их удорожанию и увеличивает риск формирования «серых схем». Но теперь Москва и Пекин договорились об упрощении таможенных норм и создания условий для оформления товаров по принципу «одного окна», – говорит собеседник.

    «Если все будет сделано грамотно, товарооборот в разы увеличится, поскольку многие сделки, проходившие в «серую», выйдут из тени. Интересно, что стороны пытаются автоматизировать перевозку. Пока, на мой взгляд, внедрение беспилотных систем транспортировки будет наиболее логично смотреться в рамках моста Благовещенск – Хэйхэ», – продолжает эксперт.

    «На нем можно выделить две полосы для движения «туда» и «обратно» и наладить циркуляцию грузовиков в обе стороны. Насколько это увеличит товарооборот – большой вопрос. Но как эксперимент – интересно. Может быть, это даст толчок развитию малых предпринимателей, поскольку такая перевозка будет относительно дешевой», – добавил он.

    «В этой связи интересно отметить готовность Китая и России участвовать в совместных разработках искусственного интеллекта. Сложно представить, как это сотрудничество будет выглядеть. В конечном счете наши страны в некотором роде соперники по данному направлению в той же Центральной Азии», – уточняет собеседник.

    «Поэтому, на мой взгляд, это выльется в несколько совместных проектов, которые не будут подразумевать значимого обмена технологиями, а также в программы по обмену кадров. Такой формат сыграет на руку как Москве, так и Пекину. При этом он не особо повредит интересам обоих государств», – рассуждает эксперт.

    «Что касается трансграничных розничных платежей – сам факт обсуждения партнерства в данной сфере значим. Ограничения в расчетах, вызванные западными санкциями, тормозят рост нашего товарооборота. Посмотрим, как именно будет развиваться данное направление взаимодействия. Пока понятно одно – если не будет успеха на этом векторе, то значимых достижений по другим сферам ждать также не стоит», – заключил Лизан.

    Ранее завершились переговоры главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский премьер отметил, что две страны связаны прочными культурно-гуманитарными отношениями, которые опираются на взаимные симпатии народов друг к другу.

    В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что диалог Пекина и Москвы устойчиво продвигается, пытаясь достигнуть все более высокоуровневого и высококачественного развития. Их беседа стала итогом визита Мишустина в КНР в рамках участия в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая в Ханчжоу.

    По окончании мероприятия страны подписали целый ряд документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта. Кроме того, государства договорились углублять гуманитарные связи, содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, поддерживать проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны, а также учредить экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

    Названы регионы России со средней зарплатой более 100 тыс. рублей

    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Средняя ежемесячная заработная плата в 12 российских регионах, в том числе на Чукотке, в Якутии и Москве, превысила 100 тыс. рублей по данным за август, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

    Анализ Единой межведомственной информационно-статистической системы показал, что в августе в 12 регионах России средняя заработная плата составила более 100 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Самая высокая средняя зарплата оказалась на Чукотке, где показатель достиг 193 тыс. рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ – 173 тыс. рублей, а Москва заняла третью позицию – 161 тыс. рублей.

    В других регионах также отмечена высокая средняя оплата труда: в Магаданской области – 152,5 тыс. рублей, на Камчатке – 142,8 тыс., на Сахалине – 136,7 тыс. рублей, в Ненецком автономном округе – 131,5 тыс., в Ханты-Мансийском автономном округе – 120 тыс., Якутии – 119,3 тыс., Петербурге – 109,9 тыс., Мурманской области – 109,1 тыс., в Московской области – 108,6 тыс. рублей.

    Рассчитывая этот показатель, учитываются премии, доходы всех сотрудников предприятий региона, включая получающих сверхвысокие заработки, до вычета налогов.

    Ранее средние зарплаты финансистов, страховщиков, работников табачной промышленности и нефтегазовой отрасли в России превысили 200 тыс. рублей.

    В Москве медианные зарплаты курьеров за последний год выросли на 38%, а их средний доход составил 132 тыс. рублей.

    Граждане с официальной зарплатой 100 тыс. рублей ежегодно формируют 4,3 пенсионных балла.

    Путин сообщил о присутствии судна НАТО в районе испытаний «Буревестника»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что во время испытаний крылатой ракеты «Буревестник» в зоне проведения работ 21 октября постоянно находился разведывательный корабль НАТО.

    Разведывательный корабль НАТО все время находился в зоне испытаний крылатой ракеты «Буревестник», о чем сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что зарубежные специалисты смогли лично убедиться в испытаниях, так как корабль НАТО находился в зоне и во время проведения испытаний 21 октября.

    Также российский лидер отметил, что Россия не препятствовала деятельности корабля альянса. По словам Путина, «мы не мешали его работе. Пусть посмотрят». Эти заявления он сделал в ходе церемонии награждения разработчиков ракетных комплексов «Буревестник» и «Посейдон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле.

    Пашинян назвал возвращение армян в Карабах угрозой миру

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение армянских беженцев в Карабах может нарушить достигнутое между Арменией и Азербайджаном мирное соглашение.

    Потенциальное возвращение армянских беженцев в Нагорный Карабах может представлять угрозу стабильности и миру между Арменией и Азербайджаном, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    «Считаю повестку возвращения наших перемещенных сестер и братьев из Нагорного Карабаха риском для мира», – заявил Пашинян, указав, что любые инициативы по возвращению могут вновь обострить старые противоречия.

    Премьер-министр сравнил хрупкий мир с новорожденным ребенком и акцентировал на необходимости его беречь. По его мнению, важно подписать мирный договор, провести делимитацию границы и дать возможность двум странам спокойно сосуществовать.

    Ранее сообщалось, что власти Азербайджана планируют начать переселение граждан в восстановленный город Агдам в Карабахе этой осенью.

    Никол Пашинян объяснил готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом особенностями советской идеологии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как около 100 тыс. армян исчезли разом из Нагорного Карабаха.

    Путин раскрыл возможности «Буревестника» и «Посейдона»

    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков комплексов «Буревестник» и «Посейдон» сообщил об уникальных характеристиках подводного аппарата, который способен погружаться на глубину до тысячи метров. В то же время «Буревестник» по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы.

    Скорость подводного беспилотного аппарата «Посейдон» существенно превосходит ходовые качества всех современных надводных кораблей, передает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для достижения таких результатов создателям комплекса пришлось использовать уникальные материалы и инженерные решения, благодаря которым аппарат способен погружаться на глубину до 1 тыс. метров. «Что касается скоростей, так они кратно превышают скорость всех современных надводных кораблей», – заявил глава государства.

    В свою очередь «Буревестник» по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы: «У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время».

    «Особо отмечу уникальный режим мощных сверхмалых ядерных реакторов ракеты. Запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки. На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», – сказал Путин.

    Президент уточнил, что разработка и испытания новых систем вооружения, включая «Посейдон» и «Буревестник», позволяют России не только обеспечивать стратегическое преимущество, но и создавать задел на будущее.

    По словам президента, все планы по развитию передовых систем вооружения и модернизации российского оборонно-промышленного комплекса выполняются. «Все наши планы по созданию перспективных систем вооружения, по развитию оборонно-промышленного комплекса, по обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружением выполняются», – подчеркнул Путин.

    Глава государства также отметил значимость технологических достижений, достигнутых при создании новых видов вооружения, объяснив, что новые материалы и технологические решения найдут применение не только в военной, но и в гражданской сфере. Президент уточнил, что эти наработки будут использоваться, в частности, при создании энергетических установок для арктической зоны, освоении космоса, а также при строительстве специальных транспортных кораблей и перспективной станции на Луне.

    В дополнение к этим заявлениям Путин сообщил о начале серийного производства ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Он выразил уверенность, что новые принципы и алгоритмы работы комплекса «Посейдон» станут толчком к совершенствованию других российских беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле.

    Телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году

    Tекст: Ольга Иванова

    На 77-м году жизни ушел из жизни известный телеведущий Юрий Николаев, подаривший зрителям программы «Утренняя почта» и «Утренняя звезда».

    Телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни, передает РИА «Новости». О его уходе сообщил народный артист России Николай Цискаридзе во вторник, 4 ноября. В своем послании он отметил: «Юрий Николаев ушел на небеса… Совсем недавно мы в эфире вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд... И вот только что пришло известие, что его не стало…».

    Юрий Николаев был широко известен зрителям как ведущий популярных музыкальных программ «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрия Николаева госпитализировали в одну из московских больниц.

    Handelsblatt: Германия отказалась поставить ракеты Taurus Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Германия сохранила ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву, но увеличит финансовую помощь Киеву на 3 млрд евро в 2026 году, сообщает газета Handelsblatt.

    Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что власти Германии по-прежнему исключают возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus, несмотря на неоднократные просьбы Киева, передает ТАСС.

    Как отмечается, подобная позиция сохраняется на фоне продолжающихся обсуждений внутри коалиции.

    Вместо ракет Taurus Берлин намерен увеличить объем финансовой поддержки Киева, добавив к текущей сумме около 3 млрд евро. Таким образом, общая сумма помощи должна вырасти до 11,5 млрд евро, если решение будет окончательно одобрено. Источники подчеркивают, что переговоры еще ведутся, но среди политиков наблюдается широкий консенсус относительно необходимости дополнительной поддержки.

    По данным издания, германское правительство рассчитывает, что в условиях отсутствия ракет Taurus Киев направит новые средства на развитие собственного дальнобойного вооружения. Прежде всего речь идет о крылатых ракетах «Фламинго», которые должны стать аналогом немецкой ракеты.

    Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц допустил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах использовать замороженные российские активы для поддержки вооруженных сил Украины.

    Германия решила выделить на закупку американского оружия для Украины 500 млн долларов по инициативе PURL.

