NYP: При столкновении двух самолетов в воздухе в США погиб человек

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет New York Post, ссылаясь на данные местных властей, на борту каждого воздушного судна находились по два человека. В результате столкновения один из самолетов полностью сгорел, второй серьезно поврежден. В авиакатастрофе погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести, передает «Царьград».

Как уточняет издание, трагедия произошла на этапе захода на посадку, когда оба самолета одновременно пытались использовать одну и ту же полосу. Местные службы экстренно отреагировали на инцидент, подробности о состоянии пострадавших уточняются.

Ранее в Манчестерском аэропорту временно остановили все полеты из-за происшествия с лайнерами EasyJet, которые повредили законцовки крыльев при столкновении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в международном аэропорту Сан-Франциско два самолета United Airlines столкнулись крыльями во время подготовки к вылету, но пострадавших не было.