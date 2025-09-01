Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОСу такой сценарий не нужен.0 комментариев
NYP: При столкновении двух самолетов в воздухе в США погиб человек
Два небольших самолета столкнулись в воздухе при попытке одновременно приземлиться на одну и ту же взлетно-посадочную полосу в муниципальном аэропорту Форт-Морган, штат Колорадо, сообщили СМИ.
Как пишет New York Post, ссылаясь на данные местных властей, на борту каждого воздушного судна находились по два человека. В результате столкновения один из самолетов полностью сгорел, второй серьезно поврежден. В авиакатастрофе погиб один человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести, передает «Царьград».
Как уточняет издание, трагедия произошла на этапе захода на посадку, когда оба самолета одновременно пытались использовать одну и ту же полосу. Местные службы экстренно отреагировали на инцидент, подробности о состоянии пострадавших уточняются.
Ранее в Манчестерском аэропорту временно остановили все полеты из-за происшествия с лайнерами EasyJet, которые повредили законцовки крыльев при столкновении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в международном аэропорту Сан-Франциско два самолета United Airlines столкнулись крыльями во время подготовки к вылету, но пострадавших не было.