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Самолеты United Airlines столкнулись крыльями в Сан-Франциско
В международном аэропорту Сан-Франциско во время подготовки к вылету два воздушных судна United Airlines соприкоснулись крыльями, но пострадавших нет.
Инцидент произошел в ночь на среду в международном аэропорту Сан-Франциско, когда самолет United Airlines, следовавший в Сидней, задел крылом другой лайнер компании, готовившийся к вылету в Гонконг, пишет РИА «Новости».
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уточнило, что столкновение случилось в зоне, где авиадиспетчеры не поддерживают связь с экипажами. Представитель United Airlines заявил: «Никто из пассажиров обоих самолетов не пострадал... Мы работаем с нашими клиентами, чтобы зарегистрировать их на другие рейсы». Как отмечает CNN, данный случай стал уже вторым подобным инцидентом в стране менее чем за месяц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Мумбаи два самолета едва не столкнулись на взлетно-посадочной полосе. В аэропорту Пулково частный самолет при буксировке столкнулся с пассажирским лайнером. В аэропорту Токио самолеты тайваньских авиакомпаний врезались друг в друга на рулежной дорожке.