В аэропорту Манчестера столкнулись два самолета

Рейсы из аэропорта Манчестера прекратили после столкновения двух самолетов на полосе

Tекст: Денис Тельманов

Рейсы были приостановлены после того, как два самолета компании EasyJet столкнулись крыльями на взлетно-посадочной полосе, пишет Sun. Пассажиры сообщили о значительных задержках и отменах, поскольку руководство аэропорта решило не возобновлять работу до проведения всех необходимых проверок безопасности.

В компании EasyJet заявили: «Рейсы в крупном британском аэропорту были приостановлены после столкновения двух самолетов. Пассажиры, которые надеялись вылететь из Манчестерского аэропорта, вынуждены сегодня иметь дело с отменами и задержками». Представители перевозчика начали расследование для выяснения причин случившегося.

Планируется, что перед возобновлением полетов специалисты проверят инфраструктуру и техническое состояние взлетно-посадочной полосы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в международном аэропорту Сан-Франциско два самолета United Airlines столкнулись крыльями во время подготовки к вылету, но пострадавших не было.

Лондонский аэропорт Хитроу приостановил работу из-за пожара на электроподстанции, вызвавшего эвакуацию 150 человек и отключение электричества.

В вашингтонском аэропорту Рональда Рейгана авиалайнер Airbus A319 рейса Delta и истребитель Нортроп T-38 «Тэлон» ВВС США едва не столкнулись, после чего авиадиспетчеры скорректировали их маршруты.