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Переводчик назвал самого популярного русского писателя в Европе
Переводчик Ницберг назвал Достоевского самым читаемым русским писателем в Европе
Федор Достоевский признан наиболее читаемым русским автором среди немецкоязычной аудитории в европейских странах, опережая других признанных классиков отечественной литературы, рассказал лауреат российской премии «Читай Россию» и государственной премии Австрии в области художественного перевода Александр Ницберг.
Федор Достоевский является самым популярным русским автором у немецкоязычных читателей в Европе, передает РИА «Новости».
В список востребованных классиков также входят Антон Чехов, Лев Толстой и Михаил Булгаков, отметил Александр Ницберг.
«Прежде всего, конечно, Достоевский. Затем Чехов, особенно в театре. Булгаков. Толстой. Но мне кажется, именно Достоевский занимает особое место», – подчеркнул переводчик.
Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля отмечал, что Достоевский входит в число любимых русских писателей и у французов. По его словам, во Франции также очень любят Льва Толстого, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и Александра Пушкина.
Александр Ницберг родился в Москве, в 1980 году вместе с семьей эмигрировал из СССР и около 40 лет прожил в Германии и Австрии. Он переводил на немецкий язык произведения русских классиков, включая Пушкина, Достоевского и Булгакова. В 2023 году поэт и переводчик вернулся в Россию.
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