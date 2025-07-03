Парламент Британии заинтересовался неработающей дверью за 13 млн долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Палата лордов Британии инициировала расследование после того, как установка новой входной двери в здание верхней палаты парламента обошлась в 9,6 млн фунтов, что составляет порядка 13,1 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News. Издержки на проект выросли на 60% по сравнению с начальной сметой, но дверь так и не заработала как положено.

Выяснилось, что для открывания двери постоянно требуется присутствие сотрудника службы безопасности, который нажимает на специальную кнопку. На оплату дежурного каждую неделю уходит до 2,5 тыс. фунтов, что эквивалентно примерно 3,4 тыс. долларов. Это стало дополнительной статьей расходов.

Лорд-спикер Джон Макфолл подчеркнул: «Потребуется дополнительная информация для понимания причин неудач, включая сведения о затратах – как была определена начальная сумма проекта в 6,1 млн фунтов, почему она увеличилась до текущей суммы в 9,6 млн фунтов, а также о любых непредвиденных дополнительных расходах, например, связанных с увеличением численности персонала для управления и эксплуатации входа». Провести разбирательство по этому вопросу поручено лорду Эмиасу Чарльзу Морсу, который ранее возглавлял Национальное аудиторское управление страны.

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