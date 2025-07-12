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    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    10 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    12 июля 2025, 02:16 • Новости дня

    Independent узнала, что Трампа оставили без слова в британском парламенте

    Independent: Трампа оставили без слова в британском парламенте

    Tекст: Ирма Каплан

    В отличие от французского президента Эммануэля Макрона, его американский коллега вряд ли выступит в стенах британского парламента во время визита в королевство, пишет Independent.

    «Сообщается, что Дональду Трампу было отказано в возможности выступить перед парламентом во время его государственного визита в Великобританию», – пишет британская Independent.

    Газета указывает, что такое решение американским лидером наверняка будет принято как серьезное оскорбление. Однако высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил Independent, что выступление в парламенте не входило в планы Трампа.

    «Этого никто не ожидал и даже не обсуждал», – сказал он.

    По данным Telegraph, ожидается, что Трамп не посетит Букингемский дворец и не прокатится в карете по лондонскому торговому центру, что было характерной чертой государственных визитов других мировых лидеров.

    Это решение исключить его выступление в парламенте было принято на фоне опасений, что могут возникнуть возражения как со стороны общественности, так и членов парламента после призывов к тому, чтобы Трампу запретили выступать там, так как президент США «не уважает демократию».

    Трамп принял приглашение короля Чарльза совершить беспрецедентный второй государственный визит в Великобританию в начале этого года, став первым президентом США, удостоившимся такой чести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме в честь визита в Британию американского президента Дональда Трампа.

    Кроме того, недавно решение британского монарха вызвало резкую критику со стороны Даррена Макгрейди, личного повара покойной королевы Елизаветы II, принцессы Дианы, который упрекнул Карла III в «пощечине» сотрудникам королевского дворца из-за визита Макрона.

    11 июля 2025, 04:00 • Новости дня
    Трамп назвал дату «важного заявления о России»

    Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России»

    Трамп назвал дату «важного заявления о России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение о, как он выразился, важном заявлении о России, отметив, что очень разочарован этой страной, но допускает, что все может измениться в «ближайшие две недели».

    «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он NBC News, отказавшись вдаваться в подробности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    США возобновили военную помощь Киеву, однако это может не оправдать ожиданий украинского руководства.

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    11 июля 2025, 11:50 • Новости дня
    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины

    Сенатор Климов: Макрону и Стармеру нужно перемирие, чтобы перевооружить Украину

    В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия выступает за устранение первопричин кризиса на Украине, в то время как Лондон и Париж хотят создать имитацию мира. Им это необходимо для перевооружения противника, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Франция и Британия заявили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Планы Макрона и Стармера о патрулировании территории Украины в случае прекращения огня лишний раз подтверждают наши тезисы: перемирие в зоне спецоперации нужно Западу лишь для того, чтобы спустя какое-то время с помощью Украины снова атаковать Россию», – подчеркнул Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор напомнил: Москва постоянно указывает, что перемирие не означает долгосрочного и справедливого мира, а лишь дает отсрочку для наступления, возможно, еще более кровавого и масштабного кризиса на Украине.

    «Мы за урегулирование украинского кризиса и устранение его первопричин. А такие политики, как Макрон и Стармер, своими инициативами хотят создать имитацию мира для последующей новой агрессии», – детализировал парламентарий.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне заявил, что страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

    «Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», – отметил Макрон. Он охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве, сообщает РБК.

    Также они пообещали увеличить до 50 тыс. человек Объединенные франко-британские экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных соединений по обеспечению прекращения огня на Украине, пишет Le Monde. «Мы переводим эти совместные силы с бригады на уровень армейского корпуса, способного быть задействованным в крупном сражении», – сказал Макрон.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, и призвала их более реалистично оценивать ситуацию.

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    11 июля 2025, 21:55 • Видео
    Урсула устояла

    Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

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    11 июля 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России

    Американист Дудаков: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России

    Эксперт: Трамп 14 июля объявит «мягкий» вариант санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конгресс США может последовать угрозам президента Дональда Трампа и ужесточить санкции против российской нефти. Но это будет документ с разнообразными исключениями, чтобы не затронуть интересы Китая и Индии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее американский лидер анонсировал «важное заявление по России» на 14 июля.

    «В администрации Трампа идет очень серьезное противостояние между «ястребами» и реалистами. Первые предлагают ужесточать санкционное давление на Россию, вторые ратуют за активизацию переговорного трека на более адекватных условиях. От исхода этой борьбы во многом зависит дальнейший диалог Москвы и Вашингтона», – пояснил американист Малек Дудаков.

    На этом фоне он обратил внимание на встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. «Это дает надежду на то, что у Вашингтона появится намерение устранить именно первопричину украинского кризиса и лучше понять позицию Москвы», – спрогнозировал спикер.

    Впрочем, 14 июля аналитик не ждет резонансных заявлений от Трампа. «Мы слышали уже множество подобных анонсов от главы Белого дома, в том числе по украинскому урегулированию. Но ничего революционного до сих пор не произошло. Вместе с тем полностью исключать вероятность каких-то сильных решений американского президента нельзя», – отметил он.

    «Но даже если санкционный билль утвердят Палата представителей и Сенат, то это будет не радикальный вариант, а документ с разнообразными исключениями и пространством для маневра. Иначе ограничения сильно ударят по ключевым торговым партнерам США, в первую очередь – Китаю и Индии», – заключил Дудаков.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News: «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель». «Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», – добавил он, отказавшись вдаваться в подробности. Также сообщалось, что глава Белого дома готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене.

    Москва ожидает выступления Трампа, касающегося России, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока невозможно понять, о чем пойдет речь, поскольку детали заявления неизвестны. В Кремле внимательно отслеживают все нюансы в словах главы американского государства, добавил он.

    На этом фоне в Куала-Лумпуре прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, назвавшим разговор важным и честным. «Мы обсуждали Украину, подтвердив ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с Трампом», – добавил со своей стороны глава российского внешнеполитического ведомства.

    Также было заявлено, что Москва сделала Вашингтону «принципиально новое» предложение по Украине, которое предстоит оценить Трампу. Газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, какой вариант выдвинула Россия.

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    11 июля 2025, 10:59 • Новости дня
    Глава Минфина США сказал, что общего у Трампа и Сороса
    Глава Минфина США сказал, что общего у Трампа и Сороса
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia,M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава американского Минфина Скотт Бессент отметил схожесть темпераментов Дональда Трампа и Джорджа Сороса, подчеркнув их нетерпеливость при заключении крупных сделок.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил на конференции Allen&Co. в Сан-Вэлли, что президент Дональд Трамп и финансист Джордж Сорос обладают общим качеством – нетерпеливостью, пишет Bloomberg.

    По словам Бессента, оба предпочитают быстрые решения в вопросах крупных экономических соглашений и проявляют схожие требования к своим командам.

    Бессент рассказал, что советует Трампу сохранять терпение при работе над торговыми инициативами. Он также отметил, что Трамп выделяется умением выявлять проблемы и находить решения, но может спешить на этапе реализации. Эти замечания прозвучали в ходе закрытого обсуждения с инвесторами.

    Глава Минфина также прокомментировал перспективы изменения процентных ставок, выразив ожидание двух снижений до конца года и долгосрочного возврата к докризисным уровням. По его словам, инвесторы уже закладывают в цены полтора снижения, поскольку экономические показатели остаются позитивными.

    Бессент возглавляет американские торговые переговоры с Китаем, Японией и другими странами Азии. В мае и июне он участвовал в раундах переговоров с Китаем в Женеве и Лондоне, где стороны подтвердили договоренности о заморозке тарифов, но не смогли достичь итогового соглашения.

    Во время выступления Бессент также высказался по поводу политических амбиций Илона Маска, пошутив, что тот сможет набрать голоса на Марсе.

    Ранее стало известно, что организации, финансируемые Джорджем Соросом, помешали депортации более 530 тыс. мигрантов из США, воспользовавшись судебным решением против инициативы администрации Дональда Трампа.

    Американский предприниматель Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «марионеткой Сороса».

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Европе «агенты Сороса» вступили в противостояние с союзниками Трампа.

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    11 июля 2025, 04:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что еще не принял решения по вводу санкций против России
    Трамп заявил, что еще не принял решения по вводу санкций против России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выразил свое неодобрение в связи с мощными ударами ВС России по Киеву, отметив, что только он может решить вводить или нет «очень жесткий законопроект» о санкциях против России.

    В четверг Трамп заявил, что ждет от Сената принятия санкционных мер.

    «Как вы знаете, Сенат принимает законопроект, который очень уважительно позволяет президенту делать все, что он хочет. Другими словами, это мой выбор, если я захочу его использовать. Они собираются принять очень важный и очень жесткий законопроект о санкциях, но президент должен решить, хочет он его применять или нет», – заявил глава Белого дома в эфире NBC News.

    Сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) в течение нескольких месяцев подталкивал лидеров Республиканской партии, включая Трампа, к принятию внесенного им законопроекта о введении новых санкций в отношении России.

    В последние дни Грэм дал понять, что законопроект теперь поддерживают как Трамп, так и лидер большинства в Сенате республиканец Джон Тун.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сенате США заявили о готовности вынести на рассмотрение законопроект с новыми санкциями против России после одобрения инициативы Трампом.

    Президент США ранее заявлял, что готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

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    11 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    В новый оборонный бюджет США заложили увеличение помощи Украине
    В новый оборонный бюджет США заложили увеличение помощи Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгения Караваева

    Комитет сената по вооруженным силам поддержал проект оборонного бюджета США с увеличением помощи Украине по линии безопасности до 500 млн долларов.

    На закрытом голосовани 26 сенаторов поддержали законопроект, лишь один высказался против. Документ предусматривает продление Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и увеличение финансирования до 500 млн долларов., передает РИА «Новости».

    Законопроект также обязывает министра обороны США продолжать разведывательную поддержку, включая предоставление информации, разведданных и изображений правительству Украины. Помимо этого, бюджет запрещает сокращать численность американских вооруженных сил в Европе и отказываться от командования ОВС НАТО в данном регионе до получения подтверждения от министра обороны о целесообразности подобных действий для интересов США и НАТО.

    Проект предполагает, что оценку рисков любых сокращений должны проводить председатель Объединенного комитета начальников штабов и командующий Европейским командованием ВС США. Принятый комитетом документ теперь должен быть утвержден полным составом сената и подписан президентом Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Вашингтона продажа вооружения НАТО на Украину является вопросом бизнеса.

    Ранее Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также президент США заявил, что готов направлять Украине больше оружия, чтобы она могла лучше защищать себя.


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    11 июля 2025, 21:58 • Новости дня
    NYT: Путин отказался уступать давлению разочарованного Трампа

    Президент России Владимир Путин не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Дональда Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    Путин не намерен идти на уступки из-за давления со стороны американского лидера Дональда Трампа, передает Газета.ру. В материале The New York Times отмечается, что Путин считает позиции России на поле боя усиливающимися и допускает скорое падение обороны Украины.

    Журналисты ссылаются на источники, по словам которых Путин не собирается жертвовать целями спецоперации ради диалога с Трампом и готов рисковать отношениями с президентом США, чтобы добиться капитуляции Киева.

    Авторы статьи добавляют, что российский президент осознает возможность введения новых санкций против России и был готов к тому, что терпение Трампа закончится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для США продажа вооружения НАТО Украине является прежде всего вопросом бизнеса,

    Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

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    11 июля 2025, 03:19 • Новости дня
    Личный повар Елизаветы II и принцессы Дианы жестко раскритиковал короля Карла

    Личный повар Елизаветы II и принцессы Дианы жестко раскритиковал короля Карла

    Tекст: Ирма Каплан

    Решение британского монарха вызвало резкую критику со стороны Даррена Макгрейди, личного повара покойной королевы Елизаветы II, принцессы Дианы, принцев Уильяма и Гарри, который упрекнул Карла III в «пощечине» сотрудникам королевского дворца.

    Британский король Карл III пригласил известного французского шеф-повара Раймона Блана помочь в подготовке государственного банкета в честь президента французского президента Эммануэля Макрона. Представитель Букингемского дворца назвал это сотрудничество примером «сердечного согласия на кухне», пишет GB News.

    75-летний шеф-повар, управляющий рестораном Le Manoir aux Quat'Saisons в Оксфордшире и посол Фонда короля, изначально был заявлен как помощник в «создании первого блюда и десерта» для этого престижного мероприятия.

    Однако позже Блан рассказал, что его попросили поработать и над основным блюдом, хотя он решил делегировать эту обязанность шеф-повару королевского двора Марку Фланагану.

    Это решение вызвало резкую критику со стороны Даррена Макгрэйди, личного повара покойной королевы Елизаветы, принцессы Дианы, принца Уильяма и принца Гарри.

    Макгрэйди назвал этот шаг «огромной пощечиной королевским поварам дворца».

    «Я понимаю, что Раймон Блан один из лучших шеф-поваров в мире, я понимаю, что он посол Фонда короля, и я понимаю, что «это сотрудничество соответствует духу Сердечного согласия», но это огромная пощечина королевским поварам дворца», –  заявил Макгрэйди.

    Он добавил, что Макрон, по его убеждению, уж точно не пригласит британских шеф-поваров для государственного визита короля Карла во Францию.

    Блан защищал это сотрудничество, подчеркнув свое решение привлечь шеф-повара королевского двора к подготовке ужина.

    «Я хотел привлечь Марка. Он королевский шеф-повар, который много лет готовил для короля, к тому же он наш большой друг, это все из уважения» – говорил он.

    Французский шеф-повар объяснил, что мог бы взять на себя все меню, но решил разделить обязанности.

     «Я мог бы сделать все сам, если бы настоял, но Марк приготовил прекрасное блюдо из курицы Rhug Estate с британскими продуктами и прекрасным соусом из эстрагона, по-французски. Это было великолепное событие. У каждого свое мнение, и у меня оно другое. Мне нравится объединять людей», – ответил Блан на критику экс-повара королевского двора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме в честь визита в Британию американского президента Дональда Трампа.

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    11 июля 2025, 04:14 • Новости дня
    Трамп заявил о полной оплате союзниками по НАТО оружия США для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп раскрыл детали того, что, по его словам, было новым соглашением между США, НАТО и Украиной по поводу поставок оружия.

    «Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это оружие на 100%. То есть мы делаем так, что это оружие, которое поступает и поступает в НАТО, чтобы быть предоставленным Украине, полностью оплачивается странами НАТО, – сказал он NBC News.

    По словам Трампа, это соглашение было достигнуто на саммите НАТО в прошлом месяце: НАТО согласилось возмещать полную сторону предоставляемого США оружия для Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп выразил недовольство  решением Пентагона приостановить военную помощь Киеву, указав на недостаток координации между Минобороны и Белым домом.



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    12 июля 2025, 00:31 • Новости дня
    Экономику США уличили в «голландской болезни» за экспорт госдолга

    FT уличила экономику США в «голландской болезни» за экспорт госдолга страны

    Экономику США уличили в «голландской болезни» за экспорт госдолга
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    «Голландской болезнью» называют феномен экономической трансформации Нидерландов в конце 1960-х годов, когда после открытия месторождений природного газа в Северном море страна стала экспортировать ресурс в другие страны, но рост объемов экспорта ударил по собственному производству, пишет FT, проводя параллель с США.

    Теперь «голландская болезнь» стала методом анализа стран, экспортирующих сырьевые товары. Он позволяет объяснить, почему им трудно превратить экспортные богатства в диверсифицированную и производительную экономику у себя дома. Однако, если мы возьмем США за последние 25 лет, то можно считать, что дефицит текущего долга является самым сильным и устойчивым показателем их экспорта, пишет Financial Times (FT).

    «У США «голландская болезнь». Их экспортный ресурс – доллар. Все, что нужно, чтобы понять это, – перестать относиться к Америке как к волшебству и не подчиняться тем же силам, что и любая другая страна», – сказано в статье.

    Издание указывает на то, что за последние шесть месяцев доллар потерял примерно 8% своей стоимости, что возобновило дискуссию о том, является ли обладание мировой резервной валютой непомерной привилегией или непомерным бременем.

    «Самый простой ответ таков: конечно, для США было большой честью выпустить долговые обязательства на сумму 36 трлн долларов. Однако некоторая литература о голландской болезни» может помочь нам понять, как привилегия превращается в бремя», – отмечает автор материала.

    В 90-х годах прошлого века экономисты Аарон Торнелл и Филип Лейн назвали «эффектом прожорливости» негативный фактор от казалось бы благого явления. Они утверждали, что экспорт сырьевых товаров изменил процесс составления бюджета. Получив неожиданную прибыль, влиятельные группы будут бороться за то, чтобы прибрать к рукам любые новые расходы.

    «Если в стране будут сильные институты и социальная солидарность, это стремление к увеличению расходов потерпит неудачу. При слабых институтах оно будет успешным: вместо того, чтобы направлять средства на то, что повышает производительность, например, на строительство дорог и школ, новые расходы пойдут влиятельным группам в качестве непродуктивных подарков», – сказано в статье.

    Автор считает, что этим эффектом и объясняется возможность успеха «Большого красивого билля» президента США Дональда Трампа – выгоды от него достанутся в основном богатым. США могут брать кредиты, и самые влиятельные группы будут использовать их по максимуму, однако со временем все упрется в так называемый эффект нехватки, резюмирует FT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сенат США принял законопроект, предложенный президентом Дональдом Трампом, о налоговых послаблениях и увеличении потолка государственного долга.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.

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    11 июля 2025, 05:29 • Новости дня
    Президент Бразилии пригрозил США Законом о взаимности с 1 августа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Лула да Силва пригрозил США и их президенту Дональду Трампу Законом о взаимности с 1 августа, если не будет найдено иное решение ситуации, при которой США вводят 50%-пошлину на товары из Бразилии с августа.

    «Бразилия применит Закон о взаимности при необходимости. <...> Если решения не будет, мы перейдем к принципу взаимности с 1 августа», – приводит слова президента Бразилии CNN Brasil.

    Лула да Силва подчеркнул, что не принимает решений в спешке, и прежде чем сделать это, он свяжется со Всемирной торговой организацией, чтобы понять наилучшие пути продвижения в этих переговорах.

    «Во-первых, я не теряю самообладания и не принимаю решения, когда температура 39 градусов. Мы будем действовать по принципу взаимности и обращаться в ВТО. Бразилия будет применять Закон о взаимности только из необходимости и попытается совместно с ВТО и другими странами добиться от ВТО принятия решения о том, кто прав, а кто нет», – пояснил он.

    Бразильский президент заявил, что хочет встретиться со всеми экспортерами, которых может коснуться эта мера, чтобы «увидеть их ситуацию», а затем «реализовать необходимый переговорный процесс».

    Он также потребовал уважения от американского коллеги Дональда Трампа и заявил, что если президент США решит «играться с налогообложением», то это будет «бесконечным».

    «Чего Бразилия не приемлет, так это вмешательства. Она имеет право принимать решения в защиту своей страны, но основываясь на правде. Если кто-то внушил ей ложь о том, что у США дефицит бюджета, он солгал», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, да Силва заявлял, что Бразилия ответит на решение США повысить с августа тарифы на поставки бразильских товаров.

    До этого Соединенные Штаты объявили, что вводят пошлину в 50% на все товары из Бразилии с начала августа.

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    11 июля 2025, 10:57 • Новости дня
    Пропалестинский активист подал иск к Трампу на 20 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший активист и спикер пропалестинских протестов в Колумбийском университете Махмуд Халил требует 20 млн долларов компенсации за более чем трехмесячное незаконное заключение.

    В четверг Махмуд Халил, бывший активист и спикер пропалестинских протестов в Колумбийском университете, подал иск против администрации Дональда Трампа, передает Al Jazeera.

    В заявлении указано требование компенсации в 20 млн долларов за незаконное задержание и нанесение ущерба репутации. Ответчиками по делу названы Министерство внутренней безопасности США, Иммиграционная и таможенная служба (ICE) и Госдепартамент.

    В интервью Associated Press Халил заявил: «Они злоупотребляют властью, потому что считают себя неприкасаемыми». По его словам, он рассчитывает, что иск привлечет внимание к необходимости ответственности представителей власти за преследование активистов.

    Как ожидается, поданный иск станет первым шагом к полноценному судебному разбирательству в рамках федерального закона о гражданских исках. Халил отметил, что полученные средства планирует направить на поддержку других активистов, чью свободу слова якобы пыталась подавить администрация Трампа.

    Он также добавил, что готов принять официальное извинение и пересмотр политики депортации со стороны администрации Трампа. Сам Халил по-прежнему сталкивается с угрозой депортации из-за своей деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный приказ о депортации иностранных студентов и лиц без гражданства США, участвовавших в пропалестинских протестах.

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    11 июля 2025, 05:55 • Новости дня
    Пользователи приложения для знакомств назвали лучшими любовниками итальянцев

    Tекст: Ирма Каплан

    Сильвия Линсалоне из приложения для знакомств Wisp говорит, что нет ничего удивительного в том, что мужчины из средиземноморских стран лидируют в рейтинге, так как в них сочетается обаяние, брутальность и некоторая беззащитность.

    Лучшие любовники мира – итальянцы. Благодаря выносливости, соблазнительному акценту и огромному обаянию.

    «Уверенность в себе, зрительный контакт, манера разговора – все это очень притягательно. Когда вы находитесь в Италии или Испании, романтика становится практически частью прогноза погоды. Мы любим выпить чашечку хорошего чая и держать себя в руках, но иногда это не приводит к фейерверку в спальне. Между тем, в Италии даже покупка хлеба может восприниматься как прелюдия», – рассказала Daily Mail Сильвия Линсалоне из приложения для знакомств Wisp.

    Новое исследование позволило выяснить, мужчины какой нации лучше всего справляются с задачей очаровать избранницу. Исследователи попросили две тыс. человек назвать национальность лучшего любовника, который у них когда-либо был.

    Итальянцы сразу же заняли первое место, набрав 21% голосов, в то время как испанцы заняли второе место с 15%, греки оказались на третьем месте с 14%, бразильцы заняли четвертое с 11%, а известные романтичностью французы набрали лишь 9%. За ними следуют португальцы с 8%, затем шведы с 6% и австралийцы с 5%.

    Только 4% сказали, что их лучший любовник родом из Великобритании, немцы оказались на последнем месте, набрав всего 3% голосов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, социопаты в первом приближении могут напоминать «альфа-самцов» в животном понимании этого слова, а потому женщины инстинктивно «западают» на них. Правда, очень скоро оказывается, что в этих мужчинах нет ни верности, ни надежности, ни умения держать слово, рассказал кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков.

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    11 июля 2025, 22:13 • Новости дня
    Джокович впервые с 2017 года остался без финала Уимблдонского турнира

    Джокович проиграл Синнеру и впервые с 2017 года остался без финала Уимблдона

    Tекст: Ирма Каплан

    Серб Новак Джокович в трех сетах уступил первой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру, который впервые в карьере вышел в финал Уимблдона.

    Итальянец Янник Синнер стал победителем полуфинального матча с сербом Новаком Джоковичем на Уимблдонском турнире в Лондоне, передает ТАСС.

    Итальянец за 1 час 53 минуты выиграл со счетом 6:3, 6:3, 6:4, не позволив сербскому теннисисту дойти до финала Уимблдона впервые с 2017 года.

    В финале Синнер встретится с испанским соперником Карлосом Алькарасом, который занимает вторую строчку мирового рейтинга. Борьба за главный трофей состоится 13 июля.

    38-летний Джокович ранее семь раз выигрывал Уимблдон. Синнер, которому 23 года, возглавляет мировой рейтинг на протяжении 57 недель и имеет в активе 19 титулов ATP, включая победы на Открытых чемпионатах Австралии и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Новак Джокович накануне Уимблдона заявлял, что не собирается делать нынешний Уимблдон «последним танцем» в своей карьере.

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    11 июля 2025, 15:03 • Новости дня
    WP: Администрация Трампа передумала ликвидировать агентство по ЧС

    Стало известно о сохранении агентства FEMA администрацией Дональда Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    По данным американских СМИ, власти США не реализуют планы по расформированию федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, несмотря на прежние заявления Трампа.

    Администрация президента США Дональда Трампа не предпринимает шагов для ликвидации Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), сообщает Washington Post.

    Газета ссылается на слова чиновника Белого дома, который подчеркнул, что никаких официальных действий по расформированию FEMA не проводится. По его словам, вероятные изменения в агентстве могут ограничиться ребрендингом.

    В публикации уточняется, что окончательное решение о судьбе FEMA остается за Трампом.

    В январе Дональд Трамп заявлял, что агентство обходится бюджету слишком дорого и не приносит пользы. Однако в конце мая телеканал NBC сообщил, что администрация предпринимает меры для сохранения ключевых сотрудников FEMA и поддержки пострадавших штатов накануне сезона ураганов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) собирается сократить около трети постоянного штата.

    Между тем в США уволили сотрудницу FEMA после ее указания не оказывать помощь пострадавшим от урагана «Хелен», если на их участках размещены плакаты в поддержку Дональда Трампа.

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