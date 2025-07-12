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Independent узнала, что Трампа оставили без слова в британском парламенте
Independent: Трампа оставили без слова в британском парламенте
В отличие от французского президента Эммануэля Макрона, его американский коллега вряд ли выступит в стенах британского парламента во время визита в королевство, пишет Independent.
«Сообщается, что Дональду Трампу было отказано в возможности выступить перед парламентом во время его государственного визита в Великобританию», – пишет британская Independent.
Газета указывает, что такое решение американским лидером наверняка будет принято как серьезное оскорбление. Однако высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил Independent, что выступление в парламенте не входило в планы Трампа.
«Этого никто не ожидал и даже не обсуждал», – сказал он.
По данным Telegraph, ожидается, что Трамп не посетит Букингемский дворец и не прокатится в карете по лондонскому торговому центру, что было характерной чертой государственных визитов других мировых лидеров.
Это решение исключить его выступление в парламенте было принято на фоне опасений, что могут возникнуть возражения как со стороны общественности, так и членов парламента после призывов к тому, чтобы Трампу запретили выступать там, так как президент США «не уважает демократию».
Трамп принял приглашение короля Чарльза совершить беспрецедентный второй государственный визит в Великобританию в начале этого года, став первым президентом США, удостоившимся такой чести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме в честь визита в Британию американского президента Дональда Трампа.
Кроме того, недавно решение британского монарха вызвало резкую критику со стороны Даррена Макгрейди, личного повара покойной королевы Елизаветы II, принцессы Дианы, который упрекнул Карла III в «пощечине» сотрудникам королевского дворца из-за визита Макрона.