Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.0 комментариев
В Ростовской области МВД использовали дрон для сбора данных о нарколаборатории
Правоохранители в Ростовской области пресекли деятельность крупной нарколаборатории, изъяв около 75 кг мефедрона, для сбора информации о ней использовался квадрокоптер, сообщила Официальный представитель МВД Ирина Волк.
Квадрокоптер задействовали в документировании деятельности нарколаборатории, пояснила Волк, передает ТАСС.
Задержаны двое ранее судимых жителей региона, их подозревают в производстве наркотических средств в особо крупном размере.
По словам представителя ведомства, нелегальное производство функционировало в Азовском районе с мая 2025 года. Злоумышленники каждый месяц создавали более 100 кг наркотиков для реализации через теневой сегмент интернета. Задержание проводилось при силовой поддержке Росгвардии.
В ходе обыска оперативники обнаружили химическое оборудование, реактивы и около 75 кг мефедрона. Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит вплоть до пожизненного заключения. В настоящее время оба подозреваемых находятся под арестом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области полицейские задержали двух организаторов подпольных нарколабораторий.