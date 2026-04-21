Собянин и Миллер запустили строительство новых энергоблоков в Москве
Московский мэр Сергей Собянин и глава Газпрома Алексей Миллер инициировали масштабный проект по модернизации теплоэлектроцентралей, увеличивающий их общую мощность.
Собянин и Миллер открыли работы по возведению генерирующих объектов на электростанциях «Мосэнерго», передает ТАСС.
Речь идет о модернизации площадок ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26. На первой станции появится современная установка электрической мощностью 225 мегаватт. В ее состав войдут газовая турбина на 155 мегаватт производства Ленинградского металлического завода, паровая турбина на 70 мегаватт и котел-утилизатор.
На второй площадке специалисты построят паросиловой комплекс. Его электрическая мощность составит 275 мегаватт, а тепловая отдача достигнет 360 гигакалорий в час. Основным оборудованием здесь станет высокотехнологичный агрегат Уральского турбинного завода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Мосэнерго» обсуждала различные способы увеличения мощности столичной ТЭЦ-25. Глава Газпрома Алексей Миллер отмечал высокую надежность газовой генерации электроэнергии. Мировое потребление этого вида топлива за последние десять лет выросло рекордными темпами.