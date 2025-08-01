В Подмосковье выявили две подпольные нарколаборатории

Tекст: Алексей Дегтярев

В мессенджере один из фигурантов получил предложение о подработке по изготовлению наркотиков, он организовал лабораторию в доме своей матери, следуя указаниям кураторов, уточнила Волк в своем Telegram-канале.

Для получения прекурсоров и оборудования он использовал координаты, которые получал от работодателей, а производство перевозил с помощью своего знакомого.

При осмотре помещения оперативники обнаружили около 40 кг кристаллического вещества, более 400 литров химических жидкостей и другое оборудование, имеющее доказательственное значение. Экспертиза показала, что часть изъятого содержала мефедрон массой 5 кг, остальные вещества продолжают исследовать.

Сообщники заявили, что в июне этого года они сбыли через тайники-закладки 13 кг наркотиков и получили за это более 1 млн рублей.

До этого сотрудники полиции пресекли деятельность группы, организовавшей межрегиональную торговлю сильнодействующими препаратами. Участники группы использовали интернет-магазин в теневом сегменте сети для сбыта запрещенных веществ.