Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.0 комментариев
Южнокорейскому К-поп певцу запросили тюремный срок за прогулы военной службы
Прокуратура Южной Кореи запросила 1,5 года для солиста группы Winner за прогул
К-поп певец Сон Мин Хо может лишиться свободы из-за того, что более ста дней уклонялся от прохождения обязательной альтернативной службы в качестве социального работника.
Прокуратура Республики Корея требует назначить 18 месяцев тюремного заключения Сон Мин Хо, участнику известной группы Winner, за уклонение от срочной службы, передает РИА «Новости».
«На первом слушанье по делу господина Сона о нарушении закона о воинской обязанности, который прошел в западном окружном суде Сеула..., прокуратура запросила у суда соответствующее наказание», – уточняется в материалах дела.
Исполнитель проходил альтернативную службу в качестве социального работника. С марта 2023 года по декабрь 2024 года он более 100 дней не появлялся на рабочем месте в одном из районов Сеула.
Во время судебного заседания певец принес извинения поклонникам. Он признал, что не смог стать достойным примером, и отметил, что диагностированные у него биполярное и паническое расстройства не оправдывают подобный проступок.
