Участник BTS получил штраф за вождение электросамоката пьяным

Шуга из BTS оштрафован на 15 млн вон за вождение под алкоголем

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап, участник южнокорейской поп-группы BTS по имени Шуга был приговорен судом к штрафу в размере 15 млн вон, что составляет около 11,5 тыс. долларов США, по обвинению в управлении электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел вечером 6 августа, когда Шугу поймали за вождение в нетрезвом виде.



В ходе расследования было установлено, что концентрация алкоголя в крови Шуги в момент нарушения составляла более 0,08%, что почти в три раза превышает порог, после которого водитель в Южной Корее лишается прав на управление транспортным средством.

Суд посчитал это обстоятельство отягчающим и назначил штраф, превышающий стандартный диапазон.

По южнокорейскому законодательству, вождение в нетрезвом виде с уровнем алкоголя в крови более 0,08% влечет за собой не только лишение водительских прав, но и штраф от 5 до 10 млн вон или лишение свободы от одного до двух лет. Однако в данном случае суд ограничился лишь штрафом, который значительно превысил минимальную сумму.

Ранее сообщалось, что на актера Евгения Воловенко завели дело за пьяный дебош в самолете.