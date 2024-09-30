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Участник BTS получил штраф за вождение электросамоката пьяным
Шуга из BTS оштрафован на 15 млн вон за вождение под алкоголем
Участник группы BTS Шуга оштрафован на 15 млн вон за вождение электросамоката в нетрезвом состоянии, что произошло 6 августа, когда его уровень алкоголя в крови превышал допустимые нормы почти в три раза.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап, участник южнокорейской поп-группы BTS по имени Шуга был приговорен судом к штрафу в размере 15 млн вон, что составляет около 11,5 тыс. долларов США, по обвинению в управлении электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел вечером 6 августа, когда Шугу поймали за вождение в нетрезвом виде.
В ходе расследования было установлено, что концентрация алкоголя в крови Шуги в момент нарушения составляла более 0,08%, что почти в три раза превышает порог, после которого водитель в Южной Корее лишается прав на управление транспортным средством.
Суд посчитал это обстоятельство отягчающим и назначил штраф, превышающий стандартный диапазон.
По южнокорейскому законодательству, вождение в нетрезвом виде с уровнем алкоголя в крови более 0,08% влечет за собой не только лишение водительских прав, но и штраф от 5 до 10 млн вон или лишение свободы от одного до двух лет. Однако в данном случае суд ограничился лишь штрафом, который значительно превысил минимальную сумму.
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