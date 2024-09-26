И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.6 комментариев
На актера Воловенко завели дело за пьяный дебош в самолете
Актер Евгений Воловенко устроил дебош на рейсе Москва – Хабаровск и был задержан
Актер Евгений Воловенко стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве после инцидента на борту самолета из Москвы в Хабаровск, когда он в пьяном состоянии оскорблял бортпроводников и пытался открыть дверь.
Актер Евгений Воловенко стал фигурантом уголовного дела после пьяного инцидента на борту самолета, передает ТАСС.
По данным правоохранителей, во время полета из Москвы в Хабаровск Воловенко начал оскорблять бортпроводников и требовал позволить ему курить за отдельную плату. Также актер пытался купить алкогольные напитки и даже предпринял попытку открыть дверь самолета.
После приземления в Хабаровске Воловенко был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В связи с его поведением было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Представитель властей подтвердил, что в момент инцидента актер находился в состоянии алкогольного опьянения.
Евгений Воловенко известен по более чем 70 ролям в кино и на телевидении. Наибольшую популярность ему принесла роль Ивана Рокотова в сериале «По законам военного времени».