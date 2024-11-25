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Житель Южной Кореи намеренно набрал вес для уклонения от военной службы
Суд приговорил 26-летнего южнокорейца к году тюрьмы за уклонение от службы путем набора веса
В Южной Корее мужчина намеренно раздобрел до 102 кг, чтобы избежать службы в армии, но был признан виновным и получил условный срок.
26-летний житель Южной Кореи был осужден за намеренное уклонение от военной службы путем набора веса, сообщает Korean Herald. Окружной суд Восточного Донгбу Сеула приговорил его к году тюрьмы с отсрочкой исполнения на два года. Преступление заключалось в нарушении закона о военной службе, так как обвиняемый удвоил свой ежедневный рацион и пил много воды перед медицинским осмотром для призыва в армию, передает РИА «Новости».
Суд также установил, что план уклонист разработал вместе с товарищем, который составлял специальную диету. Друг получил шесть месяцев тюремного заключения с отсрочкой на два года за пособничество. Он отрицал вину, утверждая, что не верил в серьезность намерений своего друга.
Изначально, в октябре 2017 года, обвиняемый был признан годным для боевых действий во 2-ю категорию. Однако в июне 2023 года, на заключительном медосмотре, его вес составил 102,3 кг, что позволило ему перевестись на небоевую работу. Суд вынес мягкое наказание, учитывая отсутствие у подсудимого предыдущих судимостей и признание вины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея рассматривает возможность передачи вооружений Украине в ответ на «введение северокорейских войск в Курскую область». США и их союзники планируют скоординированные политические решения в ответ на предполагаемое участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области.