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FT: Южная Корея может вооружить Украину в случае ввода войск КНДР
FT: Южная Корея может вооружить Украину в случае ввода войск КНДР в Курскую область
Южная Корея рассматривает возможность прямой передачи вооружений Украине в ответ на ввод войск Северной Кореи в Курскую область России, пишет The Financial Times.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель рассматривает возможность передачи вооружений Украине в ответ на размещение Северной Кореей войск на российской территории. По оценкам американских чиновников, в Курской области может находиться до 8 тыс. северокорейских солдат. Этот шаг Пхеньяна вызывает беспокойство в Сеуле, так как может предоставить северокорейским войскам ценный боевой опыт. Также существует опасение, что Россия может поделиться передовыми военными технологиями в обмен на поддержку КНДР, передает The Financial Times.
Юн заявил, что не намерен «сидеть сложа руки» в ответ на действия Северной Кореи. Его администрация подтвердила намерение направить делегацию в Украину для наблюдения за северокорейскими войсками. Однако перспектива передачи вооружений Киеву вызвало ожесточенные споры в Южной Корее. Левое крыло оппозиции, обладающее большинством в парламенте, выступает против этого шага, утверждая, что это может втянуть страну в прокси-войну на стороне Украины.
Эксперты указывают, что Южная Корея обладает значительными запасами оружия благодаря мощной оборонной промышленности и многолетней подготовке к возможным боевым действиям на Корейском полуострове. Кроме того, южнокорейское оружие совместимо с тем, что уже используется Украиной. До сих пор Южная Корея ограничивалась лишь непрямой поддержкой, пополняя запасы 155-мм артиллерийских снарядов США, которые затем передаются Украине.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении отправить представителя в Сеул для обсуждения возможных поставок артиллерийских и противовоздушных систем. Однако Сеул до сих пор воздерживался от передачи Украине летального оружия, ссылаясь на ограничения в экспортной политике. Эксперты полагают, что Южная Корея может изменить свою позицию, если получит доказательства увеличения российской военной поддержки Северной Кореи.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину.
Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким заявил, что заявления США о военных Корейской народной армии, якобы находящихся в России, являются «грязными маневрами».
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.