США не исключили отправки другими странами военных на Украину

Глава Пентагона Остин не исключил отправки другими странами военных на Украину в случае появления войск КНДР в зоне СВО

Tекст: Антон Антонов

Остина спросили, могут ли другие страны отправить своих военных на поддержку Украины в ответ на действия Северной Кореи. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», – приводит ответ главы Пентагона РИА «Новости».

Остин подчеркнул, что не желает спекулировать на тему конкретных действий, которых можно ожидать в будущем. Он признал, что США не в состоянии препятствовать присутствию северокорейских военных в зоне СВО, несмотря на усилия Запада по предотвращению этого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Остин также заявил, что вооруженные силы Украины могут использовать западное оружие против военных из КНДР, если те будут участвовать в боях вместе с российскими войсками.

Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».