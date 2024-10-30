  • Новость часаКонтрразведка Венгрии предотвратила отправку оружия на Украину
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    Против России готовят солдат от имени королевы Франции
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    Пересчет голосов на выборах в парламент Грузии подтвердил данные ЦИК
    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

    17 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

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    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

    20 комментариев
    30 октября 2024, 23:21 • Новости дня

    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных из КНДР

    Глава Пентагона Остин заявили о праве ВСУ использовать американское оружие против военных из КНДР

    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных из КНДР
    @ Olivier Douliery/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если военные из КНДР будут участвовать в боях вместе с российскими войсками, у вооруженных сил Украины есть право использовать против них западное оружие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    «Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте... то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие», – приводит слова Остина РИА «Новости».

    Как отметил шеф Пентагона, у США есть основания полагать, что оружие, переданное Украине, задействуют против военных из Северной Кореи. Он также предупредил Пхеньян о «последствиях» в случае отправки военнослужащих в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США не намерены ограничивать использование украинскими военными американского вооружения в случае конфликта с северокорейскими силами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

    30 октября 2024, 00:21 • Новости дня
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    Танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Мотоциклисты пятой бригады 51-й армии, которая продвигается к Курахово, привезли российских танкистов к украинскому танку, мешающему наступлению, чтобы те отогнали его в сторону, сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

    Сладков в Telegram пояснил, что позиции вооруженных сил Украины в районе Курахово «мощно укреплены». Однако российской пятой бригаде удалось «выдолбить в этой линии обороны проход, сосредоточив огонь танков и артиллерии в одном месте».

    Попытавшись предотвратить «прорыв российской брони», ВСУ «заткнули пролом украинским танком», несмотря «на попадания нашей артиллерии». Украинские танкисты попытались сбежать, но были уничтожены «коптерщиками» пятой бригады.

    Тем временем два мотоциклиста пятой бригады посадили «за собой двоих наших танкистов» и подвезли их к брошенному танку ВСУ. Российские танкисты преодолели «путанку» (стальную проволоку), забрались в танк и отогнали его в сторону.

    «Украинские артиллеристы попадают в танк несколько раз, и он застревает в развалинах Курахово. Проход был снова освобожден для наших атак», – сообщил Сладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО российскими военными активно применяется легкая мототехника – мотоциклы и квадроциклы. Сообщалось, что у мотоштурмовиков есть особая тактика, которая отлично зарекомендовала себя при стремительном освобождении Урожайного и Старомайорского.

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    30 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Зеленский призвал солдат ВСУ отходить и спасаться

    Зеленский рассказал о причинах отступления ВСУ по всему фронту

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия отступает на линии фронта из-за недостатка личного состава, рассказал президент страны Владимир Зеленский.

    Нехватка военнослужащих в рядах вооруженных сил Украины вынуждает украинскую армию отступать на линии фронта, сказал Зеленский, передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    По словам Зеленского, в сложившейся ситуации важно спасать жизни солдат. «Когда становится выбор: остаться и погибнуть, то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», – отметил он.

    Ранее президент Украины выразил недовольство публикацией западными СМИ информации о запросе Украиной ракет «Томагавк» у США.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что украинские военные начинают воспринимать боевые действия как бессмысленные, поэтому дезертируют или сдаются в плен.

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    30 октября 2024, 19:45 • Видео
    Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

    Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

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    30 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ из Курахово

    ВСУ оставили стрелковое вооружение и раненых на улицах Курахово

    Стало известно об отступлении ВСУ из Курахово
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ отступили с восточной части Запорожского проспекта в Курахово, оставляя стрелковое вооружение и раненых сослуживцев, что свидетельствует о сложном положении гарнизона противника.

    Подразделения Вооруженных сил Украины покинули свои позиции на восточной части Запорожского проспекта в Курахове ДНР, передает ТАСС. Источник в силовых структурах сообщил, что Кураховский гарнизон противника оказался в невыгодном положении, что вынудило часть украинских сил отступить.

    Силовики отметили, что при отступлении украинские военные оставляют на позициях стрелковое вооружение, а также раненых сослуживцев. Это может свидетельствовать о спешке и отсутствии времени на эвакуацию всех сил и средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ; российские войска уничтожили склад ВСУ в Курахово; ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

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    30 октября 2024, 04:00 • Новости дня
    FT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам

    Financial Times заявила о «начальной стадии» переговоров России и Украины о прекращении ударов по энергообъектам

    FT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский дипломат заявил, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, пишет Financial Times.

    «Идут переговоры в начальной стадии», – сказал дипломат, пояснив, что «ведутся переговоры об энергетических объектах».

    При этом высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, с целью оказания давления на Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Для Украины перед началом зимы потенциальная сделка по энергообъектам представляет особую важность, говорится в статье. Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока в приграничье Курской области находятся украинские военные, пишет «Коммерсант».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в интервью Financial Times назвал отказ от ударов по энергетической инфраструктуре возможным первым шагом к перемирию с Россией.

    По информации Washington Post, Россия и Украина уже планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    30 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Зеленский подтвердил просьбу о «Томагавках» к США и обвинил Вашингтон в ее разглашении

    Зеленский обвинил Запад в раскрытии конфиденциальных данных о запросе Киевом «Томагавков»

    Зеленский подтвердил просьбу о «Томагавках» к США и обвинил Вашингтон в ее разглашении
    @ IMAGO/Future Image/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные СМИ раскрыли конфиденциальную информацию о запросе Украиной американских ракет «Томагавк», заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    В ходе пресс-конференции для североевропейских СМИ Зеленский заявил о том, что публикация западными СМИ сведений о запросе Украиной американских ракет «Томагавк» является раскрытием конфиденциальной информации, передает ТАСС. Он подчеркнул, что этот запрос обсуждался в рамках «плана победы» и касался пакета дальнобойных вооружений.

    Президент Украины отметил, что Запад изначально отказался предоставить такие вооружения, сославшись на возможную эскалацию конфликта. Теперь же, по его словам, информация о запросе Украины стала достоянием общественности через СМИ, что поставило под сомнение наличие конфиденциальности между Украиной и западными партнерами.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк».

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    30 октября 2024, 01:33 • Новости дня
    Кадыров сообщил о гибели пленных солдат ВСУ из-за атаки украинского дрона

    Кадыров сообщил о гибели украинских пленных в результате атаки дрона на Российский университет спецназа в Чечне

    Tекст: Антон Антонов

    Атака украинского беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне привела к гибели украинских пленных, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров указал, что «жертв с нашей стороны нет», но есть жертвы «среди украинских пленных». Как пояснил Кадыров, «на каждом стратегическом объекте» в Чечне, включая РУС, содержится до десяти украинских пленных.

    «Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам», – заявил он в Telegram.

    Напомним, в результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша одного из здании. Кадыров заявил, что атака повлечет «возмездие».

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    30 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    Летчиков ВСУ обязали самих обслуживать самолеты вместо ушедших в пехоту авиатехников
    Летчиков ВСУ обязали самих обслуживать самолеты вместо ушедших в пехоту авиатехников
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил перевести технический персонал авиации в пехоту, чтобы летчики самостоятельно обслуживали свои самолеты.

    О распоряжении Сырского перевести техперсонал военной авиации в состав пехотных подразделений сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, передает ТАСС.

    По ее словам, это решение принято в целях повышения эффективности работы авиационных подразделений, поскольку теперь летчики будут обязаны самостоятельно готовить свои самолеты к вылетам. «Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты», – написала она в Telegram.

    Ранее Генеральный штаб ВСУ подписал распоряжение, согласно которому 20% медиков из военных госпиталей должны быть переведены в пехотные подразделения.

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    30 октября 2024, 14:09 • Новости дня
    Фото разрушенного здания Генштаба ВСУ в Киеве появилось в Сети

    Появилось фото повреждений крыши Генштаба ВСУ в Киеве от обломков беспилотника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Опубликована фотография, на которой запечатлена частично разрушенная крыша здания Генштаба ВСУ в Киеве после падения обломков беспилотника.

    Как передает РИА «Новости», в интернете распространилась фотография, на которой видно поврежденное здание Генштаба ВСУ в Киеве. На снимке изображена частично разрушенная крыша строения.

    Напомним, бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов) сообщил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве после ночных взрывов.

    Сообщалось, что ВС России ударили по инфраструктуре воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генштаба украинской армии.

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    30 октября 2024, 18:59 • Новости дня
    Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку на университет спецназа
    Кадыров назвал удар по генштабу ВСУ возмездием за атаку на университет спецназа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удары по зданию генерального штаба вооруженных сил Украины наносились как ответ на атаку на Российский университет спецназа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Удар наносили ударные комплексы «Герань», их применили в 4.00 и в 5.30 мск, сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Он отметил, что из здания генштаба ВСУ управлялся дрон, атаковавший университет спецназа в чеченском Гудермесе.

    В результате второго удара по центру управления беспилотниками и генштабу ВСУ погибли девять человек, а 17 получили ранения, добавил Кадыров со ссылкой на перехват радиопереговоров украинской стороны.

    Напомним, ВСУ атаковали Российский университет спецназа в Чечне, в результате чего загорелась крыша пустующего здания. После этой атаки Кадыров заявил, что за нее последует «возмездие, что даже им не снилось».

    Об ударе по генштабу ВСУ официально сообщало Министерство обороны России. Оно отмечало, что также был поражен центр управления беспилотными системами, находящийся в этом же здании.

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    30 октября 2024, 20:41 • Новости дня
    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

    Британский эксперт Меркурис заявил о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска могут взорвать мосты через Днепр, чтобы предотвратить продвижение российских войск в Днепропетровск и западную часть Запорожья, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    «Чтобы не рисковать потерей части города Запорожье, находящейся на правом берегу Днепра, и чтобы не потерять Днепропетровск, украинцы сами могут взорвать мосты», – предположил Меркурис в видео на своем YouTube-канале, передает «Лента.Ру». Он добавил, что такой сценарий мог бы помешать российским войскам форсировать реку.

    Однако, по мнению аналитика, подрыв мостов приведет к серьезным последствиям для украинских сил. Этот шаг стал бы сильным психологическим ударом, так как отрезал бы от снабжения подразделения ВСУ, расположенные к востоку от Днепра.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что украинские войска начали усиливать свои позиции в районе Каменского на Запорожском фронте, перебрасывая резервы с других направлений, включая Ореховское.

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    30 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Таманская дивизия освободила Кругляковку в Харьковской области
    Таманская дивизия освободила Кругляковку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии в последние сутки освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Группировка войск «Запад» установила контроль над Кругляковкой, указало Минобороны в своем Telegram-канале. Отдельно отмечается, что министр обороны Андрей Белоусов поздравил с освобождением поселка военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

    «Военнослужащие 1-го танкового и 15-го мотострелкового полков доблестно борются с неонацистами на Донецкой земле в ходе специальной военной операции, взламывают оборону противника и отбрасывают его назад», – указал глава ведомства.

    Он подчеркнул, что бойцы проявляют стойкость и отвагу, повторяя подвиги ветеранов-фронтовиков, боровшихся за освобождение страны от фашистов в годы Великой Отечественной войны.

    Также группировка поразила живую силу и технику 14-й, 63-й, 92-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Петропавловки и Берестового. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 410 военнослужащих и значительное количество техники, включая БМП и РСЗО.

    Группировка «Север» поразила украинские формирования в Харьковской области и отразила две контратаки 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери украинских сил в зоне ее действия составили до 70 человек, несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30.

    Южная группировка ударила по механизированным и штурмовым бригадам ВСУ. Украинская сторона потеряла до 520 человек, бронетехнику и артиллерийские установки. В зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия потеряла до 515 человек.

    Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). До этого накануне ВС России освободили три других населенных пункта на Украине.

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    30 октября 2024, 19:40 • Новости дня
    Еврокомиссия высказала свои претензии к телевидению Украины

    Еврокомиссия раскритиковала украинский телемарафон за недостаток объективности и независимости

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия выразила сомнения в объективности украинского телемарафона, финансируемого государством, и призвала к восстановлению независимого медиаландшафта в стране.

    Как сообщает издание «Страна», в отчете о прогрессе Украины для вступления в ЕС ставится под сомнение, что финансируемый государством проект дает объективную картину происходящего. Украину призвали восстановить прозрачный и независимый медиаландшафт.

    В документе отмечается, что правительство страны в 2023 году инвестировало государственные средства в телевизионный марафон, и предложено переоценить, является ли это лучшей площадкой для свободной дискуссии.

    Отдельно критикуется телеканал «Рада» за редкие приглашения оппозиции в эфиры. Еврокомиссия призывает к восстановлению медиаплюрализма, не дожидаясь завершения конфликта. Подчеркивается необходимость постепенного восстановления прозрачного медиаполя, что является частью требований для вступления в ЕС.

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    30 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    Экс-депутат Рады заявил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве

    Экс-депутат Рады Мосийчук заявил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве после взрывов

    Экс-депутат Рады заявил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил о повреждении здания Генштаба ВСУ в Киеве после ночных взрывов, опубликовав фото с места происшествия в своем Telegram-канале.

    В результате взрывов в Киеве было повреждено здание Генштаба Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, который внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

    Он опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с места происшествия и сообщил: «Ночью было попадание по одному из зданий Генерального штаба ВСУ».

    Мосийчук не предоставил дополнительных сведений о произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Харькове произошли взрывы, власти Киева сообщили о взрыве на автотранспортном предприятии, а в Дарницком районе украинской столицы прогремел мощный взрыв.

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    30 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    В ФРГ назвали причину неудач Зеленского на переговорах с США

    FAZ: Зеленский и Ермак мешают переговорам Украины и США плохим английским

    В ФРГ назвали причину неудач Зеленского на переговорах с США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Украиной и США осложняются из-за посредственного английского главы киевского режима Владимира Зеленского и главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

    Как отмечает FAZ, чаще всего Зеленский и Ермак разговаривают с американскими коллегами без помощи переводчиков, что создает трудности в коммуникации.

    По данным источников издания, Зеленский обладает посредственными навыками английского языка, а у Ермака ситуация обстоит еще хуже. «Однако английский у Зеленского лишь посредственный, а у Ермака – откровенно плохой», – говорится в статье.

    Это приводит к тому, что американская сторона не всегда уверена в правильности понимания украинских политиков, пишет газета. Кроме того, представители США часто сомневаются, насколько корректно их собственные объяснения были поняты.

    Ранее Зеленский ошибся в обращении к гражданам Канады, назвав их канадианцами.

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    30 октября 2024, 18:28 • Новости дня
    В Германии объяснили публикацию Вашингтоном секретных планов Зеленского

    Журналист Репке заявил, что США специально раскрыли запрос Зеленского на ракеты «Томагавк»

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкий журналист Юлиан Репке обвинил США в намеренном раскрытии секретной просьбы Зеленского о ракетах «Томагавк», чтобы навредить его «плану победы».

    США якобы раскрыли секретную просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении крылатых ракет «Томагавк», пишет РИА «Новости». Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X (заблокирована в РФ). Репке считает, что данное действие Соединенных Штатов направлено на то, чтобы помешать Киеву добиться успехов на фронте и навредить «плану победы» украинского лидера.

    «США буквально наносят Зеленскому удар в спину, раскрывая секретную информацию», – написал Репке. В его сообщении отмечается, что просьба о передаче ракет была засекреченной частью плана украинского правительства, касающегося неядерного сдерживания России.

    По мнению журналиста, раскрытие данных США может быть связано с нежеланием предоставить Киеву возможность укрепления на фронте и достижения каких-либо результатов. Репке предполагает, что данная утечка информации является преднамеренной и носит характер удара по стратегическим планам Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил западные СМИ в раскрытии конфиденциальной информации о запросе Украиной американских ракет «Томагавк». Украинский президент говорил, что Запад изначально отказался предоставить эти ракеты из-за опасений эскалации конфликта. Зеленский заявил, что утечка данных поставила под сомнение конфиденциальность отношений между Украиной и западными партнерами.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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