Житель Подмосковья метал ножи в живот подростка ради тренировки
Правоохранительные органы заинтересовались кадрами из соцсетей, на которых мужчина метает ножи в ребенка, сообщили в прокуратуре Московской области.
Надзорное ведомство изучает ролик из Одинцовского городского округа, на котором житель одной из деревень высоты бросает холодное оружие прямо в ребенка под видом спортивных занятий, передает РИА «Новости».
Представители подмосковного главка МВД уточнили, что официальных заявлений от граждан пока не поступало. В настоящее время полицейские выясняют все детали и обстоятельства инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гособвинение потребовало длительные сроки лишения свободы для пытавшей детей пары из Подмосковья.