Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.7 комментариев
В США потребовали полного выхода России из доли в «Нефтяной индустрии Сербии»
Координатор США по санкциям О'Брайен: Россия должна полностью выйти из доли в «Нефтяной индустрии Сербии»
Координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил о необходимости полного выхода России из сербской нефтяной компании NIS, чтобы исключить управление Россией этой ключевой отраслью в Сербии.
О'Брайен заявил в эфире Радио и телевидения Сербии, что «единственный способ свести риски к нулю – чтобы доля российской собственности была нулевой». Это требование связано с тем, что 56,15% NIS принадлежит Газпром нефти и Газпрому, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что США ранее уже применяли такие меры в отношении российских компаний в других странах, таких как Нидерланды, Швейцария и Турция. Он заверил, что США будут работать с сербским правительством, чтобы избежать перерывов в снабжении нефтью и помочь Сербии устранить российский капитал, не нанося ущерба потребителям.
В ответ на заявление О'Брайена вице-премьер Сербии Александр Вулин выступил против такого подхода. Он подчеркнул, что «никакие санкции, которые задевают NIS, не могут не навредить сербской экономике». «Было бы ли введение российских санкций организациям с американской собственностью и шантаж газоснабжением принято также мирно, как нам сейчас советуют США?... Сербия – не суперсила, чтобы игнорировать пакости уходящей администрации Байдена, пусть хотя бы не требуют от нас, что бы мы делали вид, что это дружеский шаг, который нам приносит добро», – цитирует пресс-служба замглавы правительства Сербии.
Накануне сербский президент Александр Вучич обозначил необходимость разъяснений по американским санкциям против NIS для успешного проведения переговоров с Россией о доле в компании.
Напомним, американский Минфин включил «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS) и ряд дочерних структур «Газпром нефти» в санкционный список из-за их «принадлежности или контроля со стороны российского концерна». Вучич заявлял, что Белград готов выкупить долю российских компаний «Газпром нефть» и «Газпром» в NIS в случае введения санкций США.