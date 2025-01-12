В США потребовали полного выхода России из доли в «Нефтяной индустрии Сербии»

Координатор США по санкциям О'Брайен: Россия должна полностью выйти из доли в «Нефтяной индустрии Сербии»

Tекст: Дарья Григоренко

О'Брайен заявил в эфире Радио и телевидения Сербии, что «единственный способ свести риски к нулю – чтобы доля российской собственности была нулевой». Это требование связано с тем, что 56,15% NIS принадлежит Газпром нефти и Газпрому, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что США ранее уже применяли такие меры в отношении российских компаний в других странах, таких как Нидерланды, Швейцария и Турция. Он заверил, что США будут работать с сербским правительством, чтобы избежать перерывов в снабжении нефтью и помочь Сербии устранить российский капитал, не нанося ущерба потребителям.

В ответ на заявление О'Брайена вице-премьер Сербии Александр Вулин выступил против такого подхода. Он подчеркнул, что «никакие санкции, которые задевают NIS, не могут не навредить сербской экономике». «Было бы ли введение российских санкций организациям с американской собственностью и шантаж газоснабжением принято также мирно, как нам сейчас советуют США?... Сербия – не суперсила, чтобы игнорировать пакости уходящей администрации Байдена, пусть хотя бы не требуют от нас, что бы мы делали вид, что это дружеский шаг, который нам приносит добро», – цитирует пресс-служба замглавы правительства Сербии.

Накануне сербский президент Александр Вучич обозначил необходимость разъяснений по американским санкциям против NIS для успешного проведения переговоров с Россией о доле в компании.

Напомним, американский Минфин включил «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS) и ряд дочерних структур «Газпром нефти» в санкционный список из-за их «принадлежности или контроля со стороны российского концерна». Вучич заявлял, что Белград готов выкупить долю российских компаний «Газпром нефть» и «Газпром» в NIS в случае введения санкций США.