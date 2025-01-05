Сербия выразила готовность выкупить долю Газпрома в NIS в случае санкций США

Вучич заявил о готовности Сербии выкупить долю Газпрома в NIS при санкциях США

Tекст: Дарья Григоренко

Вучич в эфире канала RTS отметил, что Сербия располагает достаточными средствами для выкупа доли, и если стоимость компании оценивают в 1 млрд евро, то для приобретения долей Газпрома и Газпром нефти потребуется 600 млн евро. Вучич также задал вопрос американцам, намерены ли они, чтобы Сербия выкупила эти доли, тем самым предоставив 500-700 млн евро в распоряжение российских компаний, пишет РБК.

Сербский лидер добавил, что Сербия получит документ о санкциях США против NIS 10 или 13 января. Вучич отметил, что в стране есть запас дизельного топлива и бензина на 85 дней, что исключает кризис поставок нефти. Президент также планирует обсудить возможность импорта через «Адриатический нефтепровод» с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем.

Вучич выразил сомнения относительно того, сохранит ли Вашингтон ограничения против NIS в случае полного сокращения доли «Газпрома» или только мажоритарного пакета акций. Вучич отметил, что США стремятся «повернуть в свою сторону» Сербию, а не «наказывать ее».

NIS является крупнейшей энергокомпанией на Балканах, занимающейся разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Компания владеет нефтеперерабатывающим заводом в Панчево под Белградом и более чем четырьмя сотнями АЗС. Доля Газпром нефти в NIS составляет 50%, Сербии – 29,87%, Газпрома – 6,15%.

Ранее Александр Вучич объявил о планах обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность заключения нового газового контракта, а также затронуть вопрос санкций США против компании NIS.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщил о необходимости обсуждения с Москвой важных вопросов, касающихся энергетики и экономики, включая заключение нового газового контракта с Россией и реакцию на планы США ввести санкции против компании NIS.

Вучич не исключал возможности переговоров о снижении доли Газпрома и «Газпром нефти» в NIS из-за санкций США. Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций NIS, большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил Вучич.