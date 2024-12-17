Вучич сообщил о планах обсудить с Путиным газовый контракт

Вучич намерен обсудить с Путиным новый газовый контракт и санкции США против компании NIS

Tекст: Денис Тельманов

Сербский президент Александр Вучич сообщил о необходимости обсуждения с российским президентом Владимиром Путиным важных вопросов, касающихся энергетики и экономики. Как передает ТАСС, речь идет о заключении нового газового контракта с Россией и реакции на планы США ввести санкции против компании NIS.



На заседании правительства Вучич подчеркнул: «Мне придется поговорить с Путиным о санкциях в отношении NIS и газовом соглашении. Поговорю ли я с ним по телефону или как-то еще, посмотрим. Но мне обязательно нужно с ним поговорить». По его словам, данная встреча необходима для обеспечения энергетической стабильности Сербии и защиты национальных интересов.

Вучич отметил значимость газового сотрудничества с Россией и возможные негативные последствия, которые могут вызвать санкции США. Компания NIS, в которой участвуют российские акционеры, играет ключевую роль в энергетическом секторе Сербии. Участие России имеет стратегическое значение для экономической безопасности страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич не исключил возможности переговоров о снижении доли Газпрома и «Газпром нефти» в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) из-за санкций США. Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций NIS, большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил Вучич.