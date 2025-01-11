Вучич потребовал разъяснений по санкциям США против NIS

Вучич заявил о необходимости разъяснений США по санкциям против «Нефтяной индустрии Сербии»

Tекст: Ольга Иванова

Сербский президент Александр Вучич заявил, что санкции Соединенных Штатов против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) требуют дополнительных разъяснений для успешных переговоров с Россией, передает РИА «Новости». Вучич подчеркнул необходимость выяснить точные условия санкционного пакета, чтобы определить дальнейшие шаги, касающиеся российской доли в компании. Вопрос о санкциях обсуждался на встрече Вучича с заместителем госсекретаря США Ричардом Вермой и другими американскими представителями.

На пресс-конференции Вучич отметил, что, несмотря на разъяснения заместителя госсекретаря США, остаются неясности в формулировках касательно «remove» и «reduce» российского присутствия. Это ставит под вопрос возможность сербской стороны начать конструктивные переговоры с Россией. Вучич выразил опасения, что в случае неясности условий Сербия может потерять время и деньги.

Президент Сербии подчеркнул важность понимания условий санкций для подготовки переговоров с российской стороной. Он также попросил США предоставить более гибкие сроки для выполнения условий. Вучич заверил граждан, что Сербия обеспечит поставки нефти и нефтепродуктов, и подчеркнул, что любые действия будут производиться с соблюдением международного законодательства и интересов граждан.

Напомним, американский Минфин включил «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS) и ряд дочерних структур «Газпром нефти» в санкционный список из-за их «принадлежности или контроля со стороны российского концерна».

Вучич заявлял, что Белград готов выкупить долю российских компаний «Газпром нефть» и «Газпром» в NIS в случае введения санкций США.