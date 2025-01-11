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Вучич потребовал разъяснений по санкциям США против NIS
Вучич заявил о необходимости разъяснений США по санкциям против «Нефтяной индустрии Сербии»
Сербский президент Александр Вучич обозначил необходимость разъяснений по американским санкциям против NIS для успешного проведения переговоров с Россией о доле в компании.
Сербский президент Александр Вучич заявил, что санкции Соединенных Штатов против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) требуют дополнительных разъяснений для успешных переговоров с Россией, передает РИА «Новости». Вучич подчеркнул необходимость выяснить точные условия санкционного пакета, чтобы определить дальнейшие шаги, касающиеся российской доли в компании. Вопрос о санкциях обсуждался на встрече Вучича с заместителем госсекретаря США Ричардом Вермой и другими американскими представителями.
На пресс-конференции Вучич отметил, что, несмотря на разъяснения заместителя госсекретаря США, остаются неясности в формулировках касательно «remove» и «reduce» российского присутствия. Это ставит под вопрос возможность сербской стороны начать конструктивные переговоры с Россией. Вучич выразил опасения, что в случае неясности условий Сербия может потерять время и деньги.
Президент Сербии подчеркнул важность понимания условий санкций для подготовки переговоров с российской стороной. Он также попросил США предоставить более гибкие сроки для выполнения условий. Вучич заверил граждан, что Сербия обеспечит поставки нефти и нефтепродуктов, и подчеркнул, что любые действия будут производиться с соблюдением международного законодательства и интересов граждан.
Напомним, американский Минфин включил «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS) и ряд дочерних структур «Газпром нефти» в санкционный список из-за их «принадлежности или контроля со стороны российского концерна».
Вучич заявлял, что Белград готов выкупить долю российских компаний «Газпром нефть» и «Газпром» в NIS в случае введения санкций США.