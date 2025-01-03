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В Японии отреагировали на решение Байдена о блокировке продажи U.S. Steel
Японский министр раскритиковал блокировку Байденом сделки Nippon Steel и U.S. Steel
Министр экономики Японии Едзи Муто выразил недоумение и сожаление по поводу блокировки президентом США Джо Байденом сделки по приобретению компанией Nippon Steel американской U.S. Steel.
Решение президента США Джо Байдена заблокировать сделку по приобретению японской компанией Nippon Steel американской сталелитейной компании U.S. Steel вызвало недоумение в Японии, передает ТАСС.
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто заявил, что это решение трудно для понимания и заслуживает сожаления. Такая реакция связана с тем, что Nippon Steel предлагала условия, которые фактически давали американским властям возможность контролировать производственные мощности компании в США.
Администрация Байдена объяснила блокировку сделки соображениями национальной безопасности. Пресс-служба Белого дома отметила, что эксперты считают, что приобретение U. S. Steel японской компанией могло бы привести к иностранному контролю над одной из крупнейших американских сталелитейных компаний, что создало бы угрозу для национальной безопасности и ключевых цепочек поставок. В этой связи Байден решил наложить запрет на сделку, несмотря на предложение Nippon Steel гарантировать, что ключевые посты в U.S. Steel займут американские граждане.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Nippon Steel сделала новое предложение администрации Байдена, в котором предоставлялась возможность запрещать любые сокращения производственных мощностей в США. Однако, несмотря на это предложение, администрация Байдена придерживалась своей позиции, выразив озабоченность по поводу возможного сокращения выпуска стали, что может повлиять на национальную безопасность. Nippon Steel изначально объявила о намерении приобрести U.S. Steel в декабре 2023 года и планировала закрыть сделку в третьем или четвертом квартале 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel предложила приобрести американскую компанию U.S. Steel за 14,1 млрд долларов, но президент США Джо Байден остановил сделку, назвав ее угрозой национальной безопасности.