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Байден заблокировал продажу US Steel японской Nippon Steel
Байден остановил сделку по продаже US Steel японской Nippon Steel из-за угрозы безопасности
Президент США Джо Байден остановил сделку на 15 млрд долларов по продаже U.S. Steel компании Nippon Steel, назвав ее угрозой национальной безопасности.
Президент США Джо Байден заблокировал сделку, которая предусматривала приобретение американской компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel на сумму почти 15 млрд долларов, передает РИА «Новости». Белый дом заявил, что данная сделка представляет собой угрозу национальной безопасности страны.
Байден подчеркнул значимость отечественного производства стали для национальной безопасности и силы США, отмечая, что U.S. Steel должна остаться американской компанией. Президент выразил уверенность в том, что без собственного производства стали страна становится менее защищенной. «Производство стали и сталелитейщики – основа нашей нации», – заявил он.
Президент напомнил о своей политике поддержки национальной сталелитейной промышленности, включая тройные тарифы на импорт стали из Китая и стимулы для открытия более 100 новых заводов. По его словам, сделка могла бы поставить одного из крупнейших производителей стали в США под иностранный контроль, что создало бы риски для критически важных цепочек поставок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в дебре 2023 года крупнейшая сталелитейная компания Японии Nippon Steel решила приобрести американскую компанию U.S. Steel за 14,1 млрд долларов, в том числе выплатив долги U.S. Steel в размере 742 млн долларов, чтобы создать структуру поставок ключевых товаров в Японию и США.