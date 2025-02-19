С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.4 комментария
Самолет Москва – Нижнекамск вернулся в Шереметьево из-за поломки
Пассажирский самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Нижнекамск, вынужден был вернуться в аэропорт Шереметьево из-за проблем с механизацией крыла, посадка прошла в штатном режиме.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, лайнер SSJ-100 вернулся в аэропорт вылета из-за обнаруженной неисправности в механизации крыла. В результате аварийной ситуации посадка была осуществлена в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
На данный момент причина неисправности устанавливается. Подобные случаи требуют пристального внимания со стороны технических специалистов, поскольку от работы механизации крыла зависят важнейшие моменты полета, такие как взлет и посадка.
Представители аэропорта Шереметьево и авиакомпании, выполнявшей рейс, пока не комментируют инцидент, ожидается официальное заявление после проведения предварительного расследования и оценки состояния воздушного судна.
Ранее в среду пассажирский самолет, направлявшийся из Красноярска в Норильск, благополучно приземлился после часового вырабатывания топлива из-за неисправности закрылков.
Накануне самолет Ан-24, летевший из Олекминска в Якутск, успешно приземлился с неисправным шасси, на борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа.
А 10 февраля самолет Boeing 777-300 «Аэрофлота», следовавший из Пхукета в Москву, экстренно сел в Бангкоке из-за срабатывания индикации положения створок шасси.