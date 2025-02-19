Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.3 комментария
Самолет с неисправностью закрылков сел в Норильске
Пассажирский самолет из Красноярска с проблемой закрылков штатно сел в Норильске
Пассажирский самолет, летящий из Красноярска в Норильск, благополучно приземлился после часового вырабатывания топлива из-за неисправности закрылков.
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Красноярска в Норильск, успешно приземлился в аэропорту Норильска. Авиалайнер столкнулся с проблемой неисправности закрылков, что потребовало дополнительных мер безопасности, сообщает ТАСС.
Перед посадкой самолет был вынужден более часа вырабатывать топливо, чтобы снизить массу и минимизировать риски при приземлении. Несмотря на технические неполадки, посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
Представители оперативных служб заявили, что экипаж действовал профессионально и следовал установленным протоколам безопасности в подобных ситуациях. Инцидент не повлиял на дальнейшее расписание аэропорта, и рейсы продолжаются в штатном режиме.
Напомним, накануне самолет Ан-24, летевший из Олекминска в Якутск, успешно приземлился с неисправным шасси, на борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа.
А 10 февраля самолет Boeing 777-300 «Аэрофлота», следовавший из Пхукета в Москву, экстренно сел в Бангкоке из-за срабатывания индикации положения створок шасси.