Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в Бангкоке

Tекст: Валерия Городецкая

Лайнер рейсом SU277 из Пхукета в Москву был перенаправлен в Бангкок и совершил посадку в аэропорту Суваннапхум, передает ТАСС. По данным портала Flightradar24 и телеканала Thai PBS, после взлета лайнер несколько часов кружился над Андаманским морем, затем полетел в район Сиамского залива и запросил экстренную посадку из-за технической неисправности.

Директор аэропорта Киттипхонг Киттикхатьон подтвердил, что были приведены в готовность пожарные машины, однако чрезвычайная ситуация не вводилась. Представитель аэропорта сообщил, что самолет успешно приземлился в 21.11 местного времени. «Самолет приземлился в 21.11 местного времени (17.11 мск)», – сообщил он.

Авиакомпания «Аэрофлот» уточнила, что дополнительная посадка была совершена из-за срабатывания индикации положения створок шасси, но посадка прошла в штатном режиме. В настоящее время пассажиров разместили в гостинице, им предоставлено питание и напитки. Для сокращения времени ожидания вылета из Москвы направлен резервный самолет.

В начале января несколько авиарейсов из России были вынуждены изменить направление и приземлиться в Бишкеке из-за густого тумана в киргизском городе Ош, а в Петербурге самолеты, следовавшие в Пулково, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за временной приостановки приема рейсов.