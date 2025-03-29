В Росавиации рассказали, как кубанский конструктор удешевил Ан-2

Росавиация: Кубанский авиаконструктор удешевил Ан-2 двигателем от Ми-8

Tекст: Мария Иванова

На Кубани авиаконструктор Сергей Борисенко создал новую версию известного легкомоторного самолета Ан-2, установив на него двигатель от вертолета Ми-8

Как сообщает РИА «Новости», это нововведение позволило значительно сократить затраты на производство. Борисенко и его команда уже более десяти лет занимаются улучшением Ан-2, их новый проект получил название ТР-301/117.

В 2015 году Борисенко представил на Международном авиационно-космическом салоне самолет ТР-301, который отличался отсутствием нижнего крыла. Через два года в Жуковском был показан модернизированный ТР-301ТB с чешским турбовинтовым двигателем M601. Сейчас же конструктор впервые применил двигатели ТВ2-117, что сделало самолет полностью российским и в три раза дешевле в производстве.

По словам Борисенко, самолет ТР-301/117 готовится к первому полету, который планируется в течение месяца-двух. Сейчас специалисты приступают к сборке фюзеляжа и покраске. После завершения этих этапов самолет пройдет облет и сертификацию, чтобы получить сертификат летной годности.

Ан-2, известный как «Кукурузник», является легким транспортным бипланом и активно используется на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов.

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