Лавров созвонился с главой МИД ОАЭ

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах. Предметом переговоров стало и укрепление стратегического партнерства между ОАЭ и Россией.

Также министры рассмотрели текущие события в мире, уделив особое внимание развитию ситуации на Ближнем Востоке. Сообщается, что обсуждение касалось как региональных, так и международных аспектов безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна и ОАЭ не видят военного пути решения конфликта на Украине.

Дипломатическое ведомство ОАЭ выразило надежду на укрепление глобальной стабильности после прошедшей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Спикер МИД Мария Захарова назвала новые антироссийские санкции Евросоюза ударом по экономике и гражданам самого Евросоюза.