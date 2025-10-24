  • Новость часаНеизвестные напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии
    Нидерланды призвали ЕС «скопировать» санкции США против «Лукойла» и «Роснефти»
    Захарова посоветовала Пугачевой прочитать книгу о конфликте на Украине
    Умер участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Козмопулос
    Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать диалог России и США
    Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК
    Лукашенко стало плохо из-за ситуации в Витебской области
    Член СПЧ призвал проверить школу опубликовавшей полет украинского БПЛА ученицы
    Макрон предложил ЕC начать «экономическое принуждение» Китая
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    0 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    2 комментария
    24 октября 2025, 19:54 • Новости дня

    Лавров созвонился с главой МИД ОАЭ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор.

    Как передает ТАСС, в ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах. Предметом переговоров стало и укрепление стратегического партнерства между ОАЭ и Россией.

    Также министры рассмотрели текущие события в мире, уделив особое внимание развитию ситуации на Ближнем Востоке. Сообщается, что обсуждение касалось как региональных, так и международных аспектов безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна и ОАЭ не видят военного пути решения конфликта на Украине.

    Дипломатическое ведомство ОАЭ выразило надежду на укрепление глобальной стабильности после прошедшей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Спикер МИД Мария Захарова назвала новые антироссийские санкции Евросоюза ударом по экономике и гражданам самого Евросоюза.

    24 октября 2025, 00:02 • Новости дня
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США

    Трамп призвал оценить влияние санкций на Россию через полгода

    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме ответил на слова российского коллеги Владимира Путина об устойчивости страны перед санкциями США, которые не окажут на ее экономику значительного воздействия.

    «Я рад, что он так считает. Это хорошо. Давайте поговорим об этом через полгода, посмотрим тогда, как это будет работать», – сказал Трамп в Белом доме.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    Комментарии (38)
    24 октября 2025, 02:35 • Новости дня
    В Чечне рассказали, как будут бороться с женщинами без платков на головах
    В Чечне рассказали, как будут бороться с женщинами без платков на головах
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Помощник Главы Чеченской Республики – первый заместитель министра ЧР по делам молодежи Амир Сугаипов призвал чеченских женщин носить платки, чтобы соответствовать традиционному образу и обычаям республики, отметив, что с покрытой головой девушка выглядит достойнее.

    Власти Чечни призвали чеченских женщин носить платки, передает ИА «Чечня Сегодня».

    Сугаипов заявил, что с девушками, которые не будут прислушиваться к этим рекомендациям, будут проводиться разъяснительные беседы, в том числе с родителями.

    «Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев – с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее», – сказал он.

    По мнению Сугаипова, многие женщины полагают, что, наряжаясь подобным образом, они производят впечатление на парней, но, по его словам, ни один достойный мужчина, который чтит традиции, религию и уважает самого себя, «не будет гнаться за такими».

    Помощник главы Чечни подчеркнул, что сохранение порядка и нравственных устоев – общая задача всех жителей республики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, верховный муфтий России высказался по поводу ношения платков и хиджабов. Представителям Чечни не следует участвовать в соревнованиях поп-ММА, заявил осенью 2024 года министр по физкультуре и спорту региона Ахмат Кадыров.

    Комментарии (36)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 14:54 • Новости дня
    Захарова посоветовала Пугачевой прочитать книгу о конфликте на Украине
    Захарова посоветовала Пугачевой прочитать книгу о конфликте на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певице Алле Пугачевой и другим уехавшим россиянам стоит ознакомиться с книгой итальянского журналиста Элизео Бертолази об истории конфликта на Украине, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

    Дипломат предложила отправить эту книгу Пугачевой и всем уехавшим из России, чтобы они «открыли глаза» и узнали правду о происходящем, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что обладатели европейских паспортов имеют привычку комментировать российские внутренние процессы, хотя не видят ситуации так глубоко, как автор книги, проживший в Донбассе 11 лет.

    «Вот те многие россияне, которые говорят, что они россияне, переживают за то, что происходит с нашей страной. Почему бы нам не отправить им эту книгу? Найдется же у нас пара десятков экземпляров. Вот, например, я думаю, что Пугачевой будет эта книга интересна. Пусть почитает», – заявила Захарова.

    Дипломат указала, что уехавшие из России граждане часто учат оставшихся, при этом основываясь на информации западных медиа. Она призвала их обратиться к опыту тех, кто уехал с Европы в Донбасс ради спасения других людей, а не собственной выгоды. По словам Захаровой, Бертолази провел в Донбассе 11 лет и описал увиденное в своей книге, в отличие от европейских политиков, которые не знают ситуацию изнутри.

    Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

    Комментарии (12)
    23 октября 2025, 21:21 • Новости дня
    В Госдуме предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством
    В Госдуме предложили новый способ борьбы с телефонным мошенничеством
    @ Matthias Balk/DPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Во избежание случаев телефонного мошенничества возможное ограничение международной связи на стационарных домашних телефонах обсуждается как превентивная мера для защиты пенсионеров, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский на совместном заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде и Совета по развитию финансового рынка при СФ.

    По словам Боярского, мошеннические звонки переместились с популярных мессенджеров на стационарные линии.

    «И вот там надо выключать международные звонки. И об этом говорят правоохранители, потому что это самые уязвимые люди – это пенсионеры. Они [мошенники] дозваниваются домой, потом могут по сценарию уточнить что-то, перейдя уже на сотовую связь. Но в принципе, я думаю, что надо идти по тому же пути и выключать, а кому надо – удобный механизм снятия этой возможности сделать», – приводит его слова ТАСС.

    Парламентарий обратил внимание и на проблему виртуальных телефонных станций, подчеркнув, что подобные сервисы позволяют злоумышленникам арендовать городские номера и представляться сотрудниками различных служб. Использование таких сервисов также должно ограничиваться.

    Боярский выразил надежду на скорое внедрение системы идентификации устройств по IMEI, что позволит гражданам привязывать сим-карты к определенным устройствам, исключая их использование в других телефонах. Такой шаг, по словам депутата, снизит риски перевыпуска карт и компрометации аккаунтов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России с 1 сентября за организацию передачи сим-карт и персональных данных для входа в аккаунт третьим лицам в Уголовном кодексе появилось отдельное наказание. Также в МВД объяснили интерес мошенников к корпоративным номерам компаний.

    Комментарии (6)
    24 октября 2025, 15:19 • Новости дня
    Набиуллина назвала сроки выхода экономики России из состояния перегрева

    Набиуллина: Российская экономика выйдет из перегрева в первой половине 2026 года

    Набиуллина назвала сроки выхода экономики России из состояния перегрева
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о прогнозе выхода экономики страны из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года.

    «Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева. С учетом ее фактической динамики мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%, в следующие годы рост ВВП ускорится», – сообщила она, передает ТАСС.

    Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что российская экономика плавно выходит из прошлогоднего перегрева.

    Министр финансов Антон Силуанов объяснял, почему сложные меры по охлаждению экономики необходимы для будущего снижения процентных ставок и роста доходов.

    Комментарии (7)
    24 октября 2025, 04:03 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений

    Ким Чен Ын заявил о вершине развития корейско-российских отношений

    Ким Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава КНДР Ким Чен Ын выступил с речью на церемонии начала строительства Мемориального музея боевых подвигов северокорейских воинов в зарубежной военной спецоперации.

    «На этом пути, где пролита алая кровь, мы поднялись на великую вершину развития корейско-российских отношений, продолжающихся в течение двух столетий, и тем самым еще раз подтвердили глубокие непоколебимые корни истории сплоченности, убедились в еще более великом и светлом завтра», – приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын отметил, что прочность корейско-российских отношений серьезно проверена на поле боя, где сталкиваются справедливость и коварство всего мира.

    «Наши герои, беспощадные к агрессорам, и их сокрушительный дух разгромили свирепых неонацистов и привели лагерь международных противников к крайней тревоге и страху, а также защитили достоинство и благополучие братского народа, чем внесли огромный вклад в общее дело человечества в борьбе за справедливость и мир», – сказал он.

    Напомним, в 2024 году Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предполагающий взаимную оборону.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и отметил, что вклад корейских воинов стал частью борьбы с неонацизмом. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в регионе. Министерство иностранных дел КНДР заявило о начале периода бурного развития отношений между Москвой и Пхеньяном.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Минобороны отвергло претензии Литвы о якобы нарушении воздушного пространства

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские истребители Су-30 23 октября совершили плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области, сообщило Минобороны России.

    «Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», – сказано в сообщении Telegram-канала Минобороны.

    Ранее власти Литвы заявили, что воздушное пространство страны якобы нарушили истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78, которые вошли в воздушное пространство Литвы на 700 м и через 18 сек покинули его, сообщал Sputnik Литва.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Варшаве заявили о подъеме военных истребителей после активности российской дальней авиации на Украине, указав на превентивный характер мер.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые попытки сбивать объекты, включая дроны, в небе над Россией будут считаться грубым нарушением суверенитета и повлекут серьезные последствия.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 02:05 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о привлечении резервистов к охране важных объектов

    В Госдуму внесен законопроект о привлечении резервистов к охране объектов

    Tекст: Ирма Каплан

    Гражданам, подписавшим контракт о пребывании в резерве, разрешат участвовать в спецсборах для защиты важных объектов, включая объекты энергетики и транспорта, сказано во внесенном в Госдуму законопроекте.

    Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что указанные меры затронут исключительно лиц, добровольно подписавших контракт о пребывании в резерве.

    Как подчеркнул начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский, «ни о какой мобилизации речь не идет». В сборах планируется задействовать наиболее подготовленных и патриотически настроенных резервистов.

    Нововведения позволяют по указу президента России направлять резервистов на специальные сборы для обеспечения охраны критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения, включая энергетические и транспортные. Порядок таких сборов определит правительство.

    В Главном штабе отмечали, что резервистов нельзя путать с контрактниками-действующими военнослужащими.

    «Главное отличие резервистов от контрактников – совмещение пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц», – пояснил  Цимлянский.

    Также законопроект устанавливает для участников специальных сборов комплекс социальных гарантий, закрепленных за участниками военных сборов. Им будут предоставляться такие же социальные гарантии, компенсации, страховые выплаты и стандарты медицинского обеспечения, как у военнослужащих.

    В случае принятия и подписания закона новые нормы вступят в силу через 10 дней после его официальной публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в федеральный закон «Об обороне», которые расширяют возможности использования резервистов. В Генштабе разъяснили законопроект Министерства обороны о привлечении резервистов к защите объектов жизнеобеспечения.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто такие резервисты и как они служат.

    Комментарии (3)
    24 октября 2025, 00:30 • Новости дня
    Суд в США постановил депортировать россиянина Постового

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский суд определил, что Денис Постовой, которого в 2024 году обвинили в нарушении экспортного контроля и поставках технологий двойного назначения в Россию, обязан покинуть США до декабря, сообщил его адвокат Уильям Коффилд.

    Американский иммиграционный суд обязал россиянина Дениса Постового покинуть Соединенные Штаты до декабря. Защита уточнила, что у Постового есть 45 дней для самостоятельного отъезда, иначе его принудительно депортируют в Россию, передает ТАСС.

    По словам адвоката Уильяма Коффилда, Денис Постовой по-прежнему находится под контролем Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Если родственники россиянина приобретут билет, сотрудники ведомства сопроводят его до аэропорта и обеспечат посадку на рейс в Москву.

    Коффилд добавил, что после возвращения в Россию защита планирует обратиться с ходатайством о прекращении уголовного разбирательства по обвинениям, выдвинутым ранее в США.

    В сентябре 2024 года минюст США сообщил об аресте 44-летнего россиянина Дениса Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники, а позже суд во Флориде распорядился взять его под стражу.

    После задержания Постовой был изначально переведен под домашний арест, но до освобождения его снова арестовали и отправили в изолятор в Вирджинии по причине отсутствия легального статуса в США, пояснял адвокат. В августе он сообщал о прогрессирующей катаракте у арестованного в США Постового.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 04:30 • Новости дня
    Военкор Коц назвал нетривиальный способ пресечь конфликт России с Западом

    Военкор Коц высказался о сюрпризе для стран Запада на ядерном полигоне

    Tекст: Ирма Каплан

    Пока Запад во главе с американским лидером Дональдом Трампом ищут точки давления на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров о мире на Украине, военный корреспондент Александр Коц предлагает от военного конфликта прямо противоположное средство.

    По его мнению, единственная возможность масштабный конфликт между Россией и Западом – сохранять инициативу и действовать с позиции силы, заявил Коц в эфире радио «Комсомольская правда».

    «Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, – ну, надо их преподнести», – сказал он.

    Коц считает, что каждая инициатива России по урегулированию конфликта будет  менее выгодной Киеву, если Запад продолжит держать курс на санкционное давление и поставки Киеву оружия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе масштабной тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина 22 октября были осуществлены успешные пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет различных видов базирования. Позже Министерство обороны опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил страны.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 23:23 • Новости дня
    Госдума одобрила пакет налоговых поправок при продаже недвижимости

    Tекст: Ирма Каплан

    Госдума одобрила в первом чтении пакет налоговых поправок при продаже недвижимости, в частности, вносится изменение в статью 17. 1 Налогового кодекса.

    Для освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) предъявляется требование к сроку владения жильем три года в льготных случаях или пять лет, согласно общему порядку. Поправки требуют, чтобы срок стал непрерывным.

    То есть не просто три года и более надо владеть имуществом, а непрерывно. При этом налог будет необходимым к оплате платиться, если имущество использовалось в предпринимательской деятельности или им владел иноагент.

    «Положения настоящего пункта не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от реализации ценных бумаг, цифровой валюты, на доходы, получаемые физическими лицами от продажи имущества (за исключением жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или доли (долей) в них, транспортных средств), непосредственно используемого в предпринимательской деятельности, а также на доходы физических лиц, имевших в течение хотя бы одного дня налогового периода, в котором получен соответствующий доход, статус иностранного агента, – сказано в документе.

    Кроме того, при расчете права на освобождение от налога учитываются несовершеннолетние дети, студенты очной формы обучения до 24 лет и дети любого возраста, признанные судом недееспособными.

    Если ребенок родился после регистрации перехода права на проданную квартиру, семья получает возможность приобрести новое жилье и воспользоваться льготой до 30 апреля следующего года. Это расширяет временные рамки для применения налоговой преференции, уточняет «Газета.Ru».

    Ранее семьи могли потерять это право, если владели более 50% доли в другой квартире, которая была большей по площади. Теперь учитываются не только размеры, но и кадастровая стоимость недвижимости: налоговые послабления не действуют, если старое жилье крупнее или дороже нового.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили разрешить самозанятым сдавать нежилые помещения. Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, как оформить и получить льготы по налогу на имущество.


    Комментарии (2)
    24 октября 2025, 05:01 • Новости дня
    Guardian призвала Запад сменить тактику, так как санкции России на руку

    Tекст: Ирма Каплан

    Урегулирование путем переговоров было бы несправедливым и разочаровывающим. Но после почти четырехлетней борьбы это, возможно, лучший вариант, неожиданно пишет британская Guardian после объявления американским президентом Дональдом Трампом «грандиозных санкций» против российских энергетических компаний.

    «Несмотря на многочисленные санкции, поставки Украине более совершенного оружия и собственные разработки Украиной более мощных вооружений, таких как беспилотники, Россия все еще далека от капитуляции», – пишет Guardian.

    Газета отмечает, что сторонники стратегии увеличения издержек будут ратовать за  усиление давления. В частности, они хотят бессрочного сохранения санкций, увеличения поставок оружия Украине и ареста замороженных российских активов в Европе.

    «Но подобные меры сами по себе вряд ли обеспечат шок, который был бы необходим для того, чтобы коренным образом изменить траекторию войны и заставить Кремль капитулировать перед украинскими условиями переговоров», – указывает издание.

    Кроме того, в стратегии прекращения войны, основанной на «навязывании издержек», есть логический изъян, говорится в статье. С одной стороны, сторонники усиления давления утверждают, что серьезные переговоры сейчас бессмысленны, поскольку российский президент полон решимости.

    С другой стороны, они утверждают, что незначительное усиление военного или экономического давления каким-то образом его напугает.

    «Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец войне в ближайшее время – если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать заключение сделки, несколько более благоприятной для России, чем хотелось бы Западу», – резюмирует газета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    При этом президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии  новых санкций США на экономику страны, а Трамп на это предложил обсудить действенность рестрикций через полгода.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 00:15 • Новости дня
    Захарова задалась риторическим вопросом из-за очередей госслужащих США за едой

    Захарова задалась риторическим вопросом от очередей госслужащих США за едой

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале разместила ролик с длинной очередью из людей, которые до шатдауна в США были госслужащими, но потеряли работу, теперь они стоят за бесплатными коробками с едой.

    «Сколько денег США потратили на [главу киевского режима Владимира] Зеленского? Сколько это в переводе на «коробки с питанием»? – задалась вопросом в посте дипломат.

    Напомним, 22 октября Сенат в 12-й раз не принял законопроект о финансировании правительства США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона направить все доступные средства на выплату зарплат военным.

    В семи министерствах США, включая Минфин и Минздрав, более 4 тыс. федеральных служащих получили уведомления о сокращении из-за приостановки работы правительства. При этом Белый дом заявил об отказе Трампа идти на уступки демократам по шатдауну.


    Комментарии (2)
    24 октября 2025, 01:05 • Новости дня
    Двукратная чемпионка мира Мельникова поделилась впечатлениями от победы

    Tекст: Ирма Каплан

    Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова после победы в финале чемпионата мира в личном многоборье поделилась с поклонниками ощущениями от победы.

    В Telegram-канале спортсменка разместила GIF-видео, на котором она узнает о победе по сумме очков, и дополнила пост словами благодарности.

    «Победу посвящаю тренерам и врачам, которые готовили меня к этому чемпионату. Сложно описать словами, чего это им стоило, сколько работы было проделано. Я безмерно благодарна людям, которые мне помогают, жаль, их нельзя пригласить на ступень пьедестала, я бы собрала большую команду героев. Спасибо всем зрителям за поддержку и веру, я бесконечно благодарна вам!» – сказано в посте.

    Мельникова в сентябре 2025 года завоевала золото и серебро на этапе Кубка вызова в Париже, что стало важной частью подготовки к мировому первенству.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская гимнастка завоевала лидерство в квалификации чемпионата мира в Джакарте. В четверг 25-летняя россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото чемпионата мира по гимнастике.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 20:12 • Новости дня
    Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК
    Минченко спрогнозировал перспективы развития конфликта между Балицким и ЦИК
    @ Сергей Фадеичев, Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если губернатор Запорожской области Евгений Балицкий не откажется в своей работе от правил украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова обратилась в Генпрокуратуру из-за увольнения Балицким члена запорожского избиркома.

    «Это первый публичный конфликт с участием Балицкого, но не первое его спорное решение. Ранее уже возникали разногласия губернатора с федеральными структурами, представителями центра и местными кадрами. Однако до настоящего момента эти скандалы аккуратно сглаживали», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Первопричина всего – конфликтный характер Балицкого, его нежелание учитывать правовые нюансы и спорные управленческие качества. До определенного момента на это закрывали глаза, учитывая очевидные заслуги главы региона, которые три года позволяли ему сохранять позиции», – детализировал эксперт.

    «Думаю, он пытается показать, «кто в доме хозяин», и что ему нипочем федеральное законодательство. Это типично украинский метод – в любой кризисной ситуации поднимать ставки и пытаться доказать свою значимость. Однако для российской политической культуры это спорная стратегия», – заметил аналитик.

    «У нас есть очень хорошие примеры людей, которые тоже выросли в украинской политической традиции, но смогли адаптироваться – глава Крыма Сергей Аксенов, глава ДНР Денис Пушилин. Думаю, если Балицкий хочет играть по правилам украинского «политикума», его могут ждать очень неприятные сюрпризы», – считает политолог.

    «Что касается конкретной ситуации с ЦИК, оптимальным было бы отмена Балицким своего противоречащего закону указа. Альтернативный вариант – реакция Генпрокуратуры. В долгосрочной перспективе наилучшим решением мог бы стать перевод Балицкого на повышение, например, в Совет Федерации. Прекрасный сенатор получится», – резюмировал собеседник.

    Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила в Telegram-канале ведомства, что указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об освобождении от должности председателя регионального избиркома Галины Катющенко «демонстрирует, помимо откровенной конфронтации с ЦИК, вызывающее пренебрежение» главой региона федеральным законодательством.

    По ее словам, Балицкий не может не знать, что освобождение от обязанностей члена избирательной комиссии, назначенного по представлению ЦИК, находится вне компетенции губернатора. Памфилова указала, что «единственное, что должен был сделать глава региона – это направить в ЦИК просьбу рассмотреть правомерность» увольнения.

    «При этом он должен был бы обосновать это вескими аргументами. Но таковых нет, а сами претензии по поводу декларации просто ничтожны, поскольку имеют исключительно характер технических ошибок и не являются поводом для проверки», – подчеркнула Памфилова. Она назвала действия главы региона «грубым вмешательством» в деятельность ЦИК и «авантюрой».

    «Очередной управленческий казус свидетельствует либо о грубом самоуправстве как отрыжке «порядков», царящих в соседней стране, либо о глубоком правовом невежестве как самого губернатора, так и его подчиненных, рождающих подобные правовые «шедевры» и выставляющих руководителя области на всеобщее посмешище. В связи со сложившейся ситуацией ЦИК направляет в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать акт очередного самоуправства Балицкого», – сообщила она.

    Ранее сам Балицкий завил, что освободил от обязанностей Катющенко из-за нарушения антикоррупционного законодательства в связи с утратой доверия. «Решение принято на основании доклада комитета по противодействию коррупции администрации губернатора и правительства Запорожской области», – приводит «Комсомольская правда» слова губернатора.

    Комментарии (0)
    Главное
    Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем в Китае
    Аксенов сообщил о старте безлимитной продажи бензина на 270 АЗС в Крыму
    Набиуллина назвала сроки выхода экономики России из состояния перегрева
    Грузия ответила на угрозы не принять ее в ЕС из-за закона о ЛГБТ
    В Петербурге ИИ привлекли к охране памятников
    Полиция раскрыла сеть по продаже подделок картин Пикассо и Рубенса
    Продюсер Дзюник попал в больницу из-за угроз от почитателей Пугачевой

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия принесет мир на Украину без посредничества Трампа

    Встреча в Будапеште Владимира Путина с Дональдом Трампом по урегулированию на Украине, инициированная главой Белого дома, отменена президентом США. Американский лидер объясняет свое решение отсутствием базы для заключения компромисса между сторонами. Одновременно Вашингтон ввел первые за второй срок Трампа санкции против России. По мнению экспертов, новая попытка давления Запада на Россию лишь улучшит переговорную позицию Москвы в будущем. Подробности

    Перейти в раздел

    Сельское хозяйство России усиливают ветераны спецоперации

    «Для России всегда была характерна работа воинов в сельском хозяйстве. Например, об этом говорит опыт казачества». Такими словами эксперты комментируют появление в сельскохозяйственной отрасли все большего числа работников и предпринимателей из числа ветеранов спецоперации. Почему именно ветераны СВО особенно подходят для фермерства? Подробности

    Перейти в раздел

    Русские Прибалтики показали пример сопротивления местным режимам

    В Эстонии подводят итоги муниципальных выборов, в ходе которых народ выразил недоверие правящей коалиции, заведшей страну в бедность и экономический тупик. Эти выборы стали поводом для мобилизации русских жителей страны. В результате «русская» Центристская партия, которую почти списали со счетов, восстала из пепла. Что это значит для русских Эстонии и Прибалтики в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации