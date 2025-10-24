МИД России осудил новые санкции ЕС против российских компаний и банков

Tекст: Валерия Городецкая

Захарова отметила, что в числе ограничений – полный запрет на поставки российского СПГ в ЕС до конца 2026 года, введение санкций против отдельных нефтяных компаний, включая «Роснефть» и «Газпромнефть», а также дополнительных ограничительных мер в отношении судов, отнесенных к российскому «теневому» флоту, сообщается на сайте МИД.

Также под новые рестрикции попали некоторые российские и зарубежные банки, были ужесточены запреты в финансовом секторе и на экспорт дополнительных товаров.

Расширились и так называемые адресные санкции против юридических и физических лиц, а для российских дипломатов установлен уведомительный порядок перемещения по Шенгенской зоне вне страны их аккредитации. «В общем, в Брюсселе старательно «поскребли по сусекам», чтобы наполнить очередной антироссийский санкционный «пакет», – подчеркнула дипломат.

Захарова также отметила, что даже европейские политики не верят в действенность новых мер: по ее словам, высокий представитель ЕС Кая Каллас признала подготовку следующего пакета сразу после принятия текущего.

МИД России считает такой курс губительным и для самой Европы, и для ее роли в мире – особенно на фоне расширения санкций на экономических операторов из КНР, Белоруссии, Казахстана, ОАЭ, Индии, Таиланда, КНДР и других стран. Москва расценивает такие действия как попытку ЕС диктовать условия суверенным государствам и заявляет о неизбежных последствиях этого подхода для самой Европы.

Особое внимание представитель МИД обратила на меры против европейских туроператоров, запрещающие услуги, связанные с туризмом в России. По мнению Захаровой, решение ограничить свободу передвижения собственных граждан свидетельствует о нежелании власти ЕС допустить независимую оценку ситуации в России европейцами. Официальная позиция России – решительное осуждение любых односторонних санкций и готовность к действенному ответу.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности России ответить на новые санкции.