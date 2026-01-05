Путин по телефону поздравил семилетнего Игоря из Подмосковья с праздником

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Путин поздравил семилетнего Игоря из Московской области и его семью с Новым годом, передает ТАСС.

Президент обратился к мальчику, его родителям и двум братьям, пожелав счастья и радости всей семье.

В ходе разговора глава государства поинтересовался впечатлениями от поездки в Калининград и посещения музея Мирового океана.

Игорь рассказал, что ему особенно запомнились скелет кашалота, окаменелости и корабли, на что Путин ответил: «Здорово!».

Президент отметил, что знания, полученные в музее, пригодятся мальчику в учебе, и упомянул о предстоящем посещении Третьяковской галереи, где для детей запланирована специальная программа «Поднять паруса. Курс на искусство».

Мальчик поблагодарил президента, поздравил его с праздником и сообщил, что подготовил для главы государства картину в подарок. Путин поблагодарил за внимание и в беседе с родителями поинтересовался, понравилась ли им поездка, отметив, как важно собираться всей семьей вместе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о своих детских мечтах в разговоре с семилетним Игорем из Московской области.

Министр иностранных дел Сергей Лавров помог исполниться мечте 16-летнего Владислава из Луганска. Семнадцатилетняя Полина из Воронежа встретилась с ведущим программы «Рассказы о русской истории» Владимиром Мединским.