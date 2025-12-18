Эксперты киберполиции представили алгоритм действий при обмане по телефону

Tекст: Катерина Туманова

Далее эксперты советуют срочно позвонить в банк по официальному номеру и попросить заблокировать карты, сменить пароли, отменить или оспорить подозрительные операции. Если средства были переданы курьеру или наличными, важно сразу обратиться в полицию по телефону 102, подробно описать обстоятельства, курьера и место встречи, сообщает Telegram-канал «Вестник киберполиции России».

Также необходимо предупредить родных и коллег о риске мошенничества, особенно если потеряны доступы к аккаунтам. Важно сохранять всю переписку, записи звонков и банковские уведомления – удалять ничего нельзя, чтобы иметь доказательства при расследовании. Подойдут скриншоты, номера телефонов, ссылки, реквизиты, даты и время.

«Любые требования удалить переписку, установить приложение или хранить тайну – признаки мошенничества», – указали эксперты.

Рекомендуется проверить устройства на наличие подозрительных программ, сменить пароли, подключить двухфакторную аутентификацию.

Пострадавшим следует самостоятельно обратиться в полицию с полным комплектом доказательств, чтобы ускорить расследование. В случае навязанных кредитов нужно фиксировать все обстоятельства для расторжения договора, а при переводе денег – собирать данные для возможных гражданских исков.

