Эксперты киберполиции представили алгоритм действий при обмане по телефону
В случае мошенничества по телефону специалисты МВД России рекомендуют немедленно прекратить общение, заблокировать подозрительный номер, связаться с банком и оповестить близких о возможных рисках.
Далее эксперты советуют срочно позвонить в банк по официальному номеру и попросить заблокировать карты, сменить пароли, отменить или оспорить подозрительные операции. Если средства были переданы курьеру или наличными, важно сразу обратиться в полицию по телефону 102, подробно описать обстоятельства, курьера и место встречи, сообщает Telegram-канал «Вестник киберполиции России».
Также необходимо предупредить родных и коллег о риске мошенничества, особенно если потеряны доступы к аккаунтам. Важно сохранять всю переписку, записи звонков и банковские уведомления – удалять ничего нельзя, чтобы иметь доказательства при расследовании. Подойдут скриншоты, номера телефонов, ссылки, реквизиты, даты и время.
«Любые требования удалить переписку, установить приложение или хранить тайну – признаки мошенничества», – указали эксперты.
Рекомендуется проверить устройства на наличие подозрительных программ, сменить пароли, подключить двухфакторную аутентификацию.
Пострадавшим следует самостоятельно обратиться в полицию с полным комплектом доказательств, чтобы ускорить расследование. В случае навязанных кредитов нужно фиксировать все обстоятельства для расторжения договора, а при переводе денег – собирать данные для возможных гражданских исков.
