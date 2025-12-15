Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.0 комментариев
ВТБ назвал главные схемы мошенничества против пенсионеров России
Пожилые клиенты ВТБ чаще всего сталкиваются с выманиванием денег посредством социнженерии, а вторым по популярности остаётся мошенничество через вредоносные приложения, отметили в банке.
Наиболее распространённой схемой мошенничества против пенсионеров остаётся социальная инженерия, сообщает пресс-служба ВТБ, передает РИА «Новости».
Мошенники связываются с пожилыми людьми по телефону или через мессенджеры, убеждая их перевести деньги на так называемый «безопасный» счёт или передать денежные средства для «сохранности» третьим лицам.
Второй по популярности схемой является установка вредоносного программного обеспечения. Чаще всего вредоносные приложения маскируются под государственные, медицинские или банковские сервисы. Мошенники просят пенсионеров установить такие программы, получая полный доступ к их банковским счетам.
С января по ноябрь 2025 года ВТБ компенсировал пенсионерам около 200 млн рублей в рамках бесплатного страхования от мошенничества. Данная программа действует с 2021 года и распространяется на пенсионеров, получающих выплаты через ВТБ. За весь срок действия программы банк возместил клиентам около 600 млн рублей.
В банке отмечают, что пожилым людям важно соблюдать осторожность, не передавать данные посторонним и не устанавливать сомнительные приложения.
На прошлой неделе банк ВТБ заявил, что фиксируется рост числа мошеннических сообщений, связанных с электронными дневниками школьников. Кроме того аферисты создают фишинговые сайты, которые имитируют «Госуслуги» и Минобрнауки, чтобы получить данные и доступ к учетным записям школьников на территории России.
МВД рассказало о том, что мошенники используют разные схемы в зависимости от возраста жертв.