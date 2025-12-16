Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.0 комментариев
МВД раскрыло новый способ кражи данных с телефона
МВД сообщило о краже данных с помощью демонстрации экрана телефона
Злоумышленники начали использовать функцию демонстрации экрана для получения доступа к личной информации, представляясь работодателями или сотрудниками службы безопасности, предупредили в МВД.
В МВД рассказали о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники получают доступ к информации на телефонах граждан, представляясь работодателями или сотрудниками службы безопасности. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Аферисты требуют от жертвы включить демонстрацию экрана под предлогом «проверки на лояльность» или «подтверждения отсутствия связей с конкурентами». В ведомстве предупредили, что таким образом мошенники получают доступ к личным данным в режиме реального времени.
Затем пользователю предлагают последовательно показать личные чаты в Telegram, WhatsApp или VKontakte. Также мошенники просят продемонстрировать настройки конфиденциальности, активные сеансы и местоположение через картографические сервисы, такие как Google Карты или Яндекс.Карты.
Таким образом, под видом формальной процедуры злоумышленники в реальном времени получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях.
