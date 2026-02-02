Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?11 комментариев
В Москве стартовал четвертый сезон проекта «Хранители истории»
В Музее Победы прошла церемония открытия нового сезона всероссийского патриотического проекта «Хранители истории», объединившего юнармейцев и участников Движения Первых.
Торжественное открытие четвертого сезона всероссийского проекта «Хранители истории» состоялось в Москве, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В Музее Победы собрались около ста участников Движения Первых и «Юнармии», которые возложили цветы к Монументу Победы и заступили на Пост №1 у Вечного огня. На церемонии присутствовали участники президентской кадровой программы «Время героев», а также представители командования ВС РФ.
Проект «Хранители истории» открыт для детей и молодежи от шести до двадцати пяти лет, а также их наставников. Участники берут шефство над мемориалами, создают экскурсии и несут почетный караул в памятные даты. Особое внимание в новом сезоне будет уделено развитию школьных музеев и сохранению исторической памяти, особенно в Год единства народов России.
Председатель правления Движения Первых Артур Орлов отметил: «Флагманский проект Движения Первых «Хранители истории», который мы реализуем совместно с «Юнармией», уже охватил более 290 тысяч участников. Ребята взяли под шефство 18 тыс. памятных мест. Они изучают их историю, облагораживают, разрабатывают экскурсии, организуют несение почетных караулов. Особое внимание в 2026 году мы уделим развитию школьных музеев, проведем для них Всероссийский форум «Память жива». Итоговое мероприятие проекта, всероссийский слет «Хранителей истории», пройдет осенью. Его основной темой станет «Год единства народов России».»
В рамках проекта юнармейцы и участники Движения Первых реализуют инициативы по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны, ухаживают за памятниками и создают интерактивные экспозиции. За последние годы проект «Хранители истории» охватил десятки тысяч школьников по всей стране, а к акции «Верни Герою имя» присоединились более 130 тыс. участников.
Большое внимание уделяется исследовательской и музейной деятельности. Например, школьник Мохамед Адам Бахаа провел исследование истории военного аэродрома в Солнцево, разработал проект памятника «Герои над Москвой» и отметил важность передачи памяти о героях будущим поколениям. В школах создаются виртуальные музеи, тематические экспозиции и экскурсионные маршруты.
Всероссийский слет «Хранителей истории», который завершит четвертый сезон осенью, объединит мастер-классы, встречи с экспертами и уроки мужества. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».