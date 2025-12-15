Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
В МВД рассказали, как вредоносные файлы могут управлять смартфонами
Под предлогом просмотра фото или видео злоумышленники внедряют вредоносное ПО на гаджеты, что позволяет полностью контролировать устройство жертвы, рассказали в пресс-центре МВД России.
Аферисты рассылают сообщения от имени контактов из записной книжки жертвы или анонимно. Жертвам предлагается открыть прикрепленный файл, названный, например, «Фото.apk», «Видео-архив.apk», «IMG.apk» и так далее, передает ТАСС.
В сообщениях указано, что на фото, видео или в документе содержится важная для адресата информация, но после открытия файла вредоносное ПО незаметно устанавливается на смартфон пользователя.
В результате мошенники получают доступ к дистанционному управлению функциями устройства.
В МВД отметили, что опасность скачивания и открытия вложений существует даже от знакомых номеров.
