В МВД рассказали, как вредоносные файлы могут управлять смартфонами

Tекст: Катерина Туманова

Аферисты рассылают сообщения от имени контактов из записной книжки жертвы или анонимно. Жертвам предлагается открыть прикрепленный файл, названный, например, «Фото.apk», «Видео-архив.apk», «IMG.apk» и так далее, передает ТАСС.

В сообщениях указано, что на фото, видео или в документе содержится важная для адресата информация, но после открытия файла вредоносное ПО незаметно устанавливается на смартфон пользователя.

В результате мошенники получают доступ к дистанционному управлению функциями устройства.

В МВД отметили, что опасность скачивания и открытия вложений существует даже от знакомых номеров.

