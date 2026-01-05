Минстрой напомнил застройщикам об отмене моратория на штрафы за перенос сдачи

Tекст: Денис Тельманов

Мораторий на штрафы за перенос сроков сдачи домов в России был отменен с 1 января 2024 года, передает ТАСС. Теперь застройщики обязаны соблюдать новые сроки сдачи объектов, однако им предоставлена отсрочка по выплате неустоек, накопленных за весь период действия моратория, до конца 2026 года.

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил: «На дома, которые вводятся в эксплуатацию с 1 января этого года, уже не будет действовать мораторий. Мораторий на штрафы застройщикам отменен, но девелоперам предоставлена отсрочка по выплате накопленных за период действия моратория обязательств до конца 2026 года».

Стасишин пояснил, что эта мера позволит строительной отрасли выйти из моратория постепенно и избежать финансовых потрясений.

По его словам, отсрочка касается проектов, которые были сданы в период действия отмененных мер поддержки. Это даст возможность компаниям заранее планировать выплаты и поддерживать ликвидность, одновременно выполняя обязательства перед дольщиками.

Чиновник отметил, что сохранение источника для обслуживания кредитов и проектного финансирования, зависящих от ключевой ставки, также является важным преимуществом новой схемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил кабмину завершить действие мер поддержки строительных компаний, предусматривающих отсрочку штрафов за задержки ввода жилья.

Больше половины новостроек сдаются с опозданием. Власти обсуждают ужесточение ответственности застройщиков, включая компенсации дольщикам через специальные фонды.