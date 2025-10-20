  • Новость часаМинфин предложил наделить президента правом вводить валютные ограничения
    Почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями
    Кабмин Украины намерен лишить русский и молдавский языки защиты
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    Украинцам посоветовали зимой во время блэкаутов делать дыхательные упражнения
    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    Спикер парламента Сербии: Запрет ЕС на транзит российского газа стал катастрофой
    Минздрав скорректировал статистику потребления алкоголя в Вологодской области
    Зеленский заявил о готовности закупить газ у США, Азербайджана и Греции
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    9 комментариев
    20 октября 2025, 22:38

    Фицо сообщил о единой позиции Словакии и ОАЭ по Украине

    Словакия и ОАЭ заявили об отсутствии военного решения конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что обе страны выступают за мирное урегулирование ситуации на Украине и надеются на будущий саммит.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении к согражданам заявил, что руководство Словакии и Объединенных арабских эмиратов убеждены в отсутствии военного решения конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, значительная часть переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном была посвящена ситуации на Украине.

    «Значительная часть нашей встречи была посвящена войне на Украине, которая, как мы убеждены, не имеет военного решения», – подчеркнул Фицо. Он также отметил, что стороны возлагают большие надежды на возможный саммит между Трампом и Путиным в Будапеште.

    В ходе визита Фицо обсудил с президентом ОАЭ широкий круг вопросов, включая сотрудничество в военно-промышленной сфере. Также сообщается, что шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян может в ближайшее время посетить Словакию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал бывшего главу правительства Британии Бориса Джонсона за политику по отношению к России. Дипломаты Евросоюза не смогли договориться о новом санкционном пакете против России.

    Роберт Фицо заявил, что обсуждение Украины в Евросоюзе используется для сокрытия неспособности решать внутренние кризисы. Словакия намерена оказать военную помощь киевскому режиму. Украина получит пять машин для разминирования Bozena и другую технику от Словакии.

    20 октября 2025, 12:12
    Военкор Поддубный сообщил об уничтожении военного груза в Одессе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате удара по одесскому порту Южный был уничтожен военный груз, прибывший из Румынии, а место попадания оказалось охвачено огнем, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Комбинированный удар по порту Южный в Одессе был нанесен в ночь на 20 октября, сообщил Поддубный в своем Telegram-канале. По предварительной информации, целью атаки стал важный военный груз, который недавно прибыл из Румынии.

    Журналист сообщает: «В порту Южный уничтожен военный груз. Место удара до сих пор охвачено огнем». По его данным, огонь на территории порта продолжает распространяться, что осложняет работу экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-космические силы России уничтожили позиции противовоздушной обороны, склады горюче-смазочных материалов и эшелон с техникой украинских военных в Сумской области.

    Российские войска нанесли удары по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, а также вызвали детонацию склада в восточном пригороде Сум.

    Воздушно-космические силы России разрушили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками украинских войск возле населенного пункта Куриловка в Харьковской области.

    20 октября 2025, 11:51
    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас назвала «не очень приятной» новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на предстоящий приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

    Каллас заявила, что Брюсселю «не очень приятно», что президент России Владимир Путин планирует приехать в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер, приедет в эту страну», – отметила глава ЕК.

    Каллас отметила, что, по ее мнению, в Будапеште могла бы пройти встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она также одобрила «любые усилия Трампа по установлению мира на Украине», выразив надежду на дипломатический прогресс.

    Ранее итальянское издание La Repubblica назвало готовящийся саммит в Венгрии «пощечиной Европе». Газета указала, что европейским странам предстоит принимать решение о разрешении пролета самолета Путина через свою территорию, несмотря на действующие санкции и ордер МУС.

    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования иностранными судами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз пытается сорвать любые мирные инициативы по Украине перед переговорами Путина и Трампа.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что большинство политиков Евросоюза будут пытаться сорвать саммит лидеров России и США в Будапеште.

    El Pais назвала возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    20 октября 2025, 11:00
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    20 октября 2025, 14:05
    РВИО предложило использовать исторические названия украинских городов
    РВИО предложило использовать исторические названия украинских городов
    @ Валентин Соболев, Александр Чумичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило использовать исключительно исторические географические и топонимические названия украинских городов, не принимая во внимание их современные переименования киевским режимом.

    Такой шаг обосновывается борьбой с продолжающейся «десоветизацией» и «дерусификацией», а также защитой исторической памяти, говорится в заявлении РВИО.

    Поводом для обращения стал недавний список, опубликованный Украинским институтом национальной памяти, в который вошли выдающиеся российские исторические личности, писатели, поэты, композиторы и военачальники. В числе «нежелательных лиц» оказались императоры от Петра I до Николая II, а также такие известные деятели, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Бунин, Модест Мусоргский, Михаил Глинка, Василий Суриков, Семен Дежнев и Александр Суворов. «Публикация подобных списков – очередное преступление киевского режима, посягающее на историческую память человечества», – заявили в РВИО.

    В качестве примера предложенных топонимов названы: Днепропетровск вместо Днепра, Елизаветград вместо Кропивницкого, Переяславль-Хмельницкий вместо Переяславля, Кузнецовск вместо Вараша. РВИО также ссылается на проведенные в 2015-2016 годах на Украине социологические опросы, которые выявили предпочтения местных жителей к историческим названиям.

    Научный совет организации отметил, что готов принимать новые предложения для расширения списка исторических топонимов.

    Ранее власти на Украине постановили удалить из топонимики и культурного наследия упоминания о Петре Шмидте, которого сочли символом «российского империализма».

    20 октября 2025, 17:36
    Зеленский ненадолго репостнул видео модели OnlyFans в Instagram
    Зеленский ненадолго репостнул видео модели OnlyFans в Instagram
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Владимира Зеленского на короткое время появилось видео украинской модели OnlyFans Анны Малигон, после чего публикация была удалена, пишут украинские СМИ.

    «Зеленский репостнул видео украинской модели 18+ Анны Малигон», – отмечается в публикации издания «Страна», передает РИА «Новости».

    По данным издания, видео модели OnlyFans появилось на странице Зеленского ненадолго и было вскоре удалено.

    В 2022 году в бюджет Украины поступили первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans.

    В 2023 году OnlyFans закрыл доступ для россиян.

    20 октября 2025, 09:01
    Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России
    Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос о предоставлении Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на достигнутый прогресс в переговорах между странами ЕС, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас перед началом в Люксембурге заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

    По ее словам, страны Евросоюза пока не смогли договориться о выделении нового кредита Украине, который должен быть обеспечен замороженными российскими активами, передает РИА «Новости».

    Каллас добавила, что обсуждение идет активно, но участникам переговоров еще предстоит достичь единого мнения.

    Она отметила: «Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились… Это серьезный процесс, мы должны получить общее решение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского центрального банка указывала на риски использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать российские активы при предоставлении гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии вызвал раздражение в Евросоюзе из-за своей позиции по вопросу о замороженных российских активах.

    20 октября 2025, 09:09
    Politico: Страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа
    Politico: Страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры энергетики стран Евросоюза 20 октября могут одобрить законопроект о полном запрете импорта российского газа, даже несмотря на возражения Венгрии и Словакии, сообщает Politico.

    По данным издания Politico, министры энергетики стран ЕС 20 октября могут утвердить законопроект о полном запрете импорта российского газа в сообщество, несмотря на протесты Венгрии и Словакии, передает ТАСС.

    По информации источников Politico, в ЕС указывают, что Венгрия и Словакия, по их мнению, недостаточно диверсифицировали свои поставки газа и препятствовали введению санкций, поэтому теперь их принуждают поддержать общий запрет.

    Эксперты нефтегазовой отрасли считают, что введение полного эмбарго на российский газ приведет к росту цен на энергоносители на 5–10% в среднесрочной перспективе. Власти Венгрии и Словакии уже заявляли, что этот законопроект ставит под угрозу их энергетическую безопасность. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в частности отмечал, что считает подобное решение «прямой атакой на энергетическую безопасность» своей страны.

    Несмотря на сопротивление ряда стран, законопроект будет утвержден квалифицированным большинством, поскольку его рассматривают как торговую инициативу Евросоюза. Это означает, что право вето на этот вопрос у государств-членов отсутствует, в отличие от внешнеполитических решений и санкций, которые требуют единогласия.

    Еврокомиссия подчеркивает, что запрет на импорт российского газа вводится бессрочно, на него не распространяются временные ограничения, так как он не входит в пакет односторонних санкций.

    СМИ писали, что Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского сжиженного природного газа в Европу.

    Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны Дональда Трампа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что давление на Евросоюз усиливается с целью лишить его энергетического суверенитета.

    20 октября 2025, 15:14
    Миллер: Россия получила энергетическое преимущество в гонке за искусственный интеллект

    Миллер назвал ключевые факторы лидерства России в эпоху ИИ

    Миллер: Россия получила энергетическое преимущество в гонке за искусственный интеллект
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сможет активно и быстро внедрять искусственный интеллект, используя собственные энергетические ресурсы, заявил глава Газпрома Алексей Миллер. Он отметил, что отказавшаяся от дешевого газа из России Европа проиграла «войну против энергии» и лишилась шансов в сфере ИИ.

    В интервью телеканалу «Россия 24» Миллер сообщил, что у компании уже есть месторождения, которые будут эксплуатироваться до середины следующего века, а это позволяет строить центры обработки данных (ЦОД) и делать быстрые шаги в развитии искусственного интеллекта, передает ТАСС

    Он также отметил, что Европа проиграла «войну против первичных энергоресурсов», начатую после 2015 года, в то время как Газпром на протяжении более 20 лет увеличивает свои запасы газа – коэффициент прироста превышает единицу, а общий объем запасов газа сейчас составляет 35,1 трлн кубометров. Он также сообщил, что российская Арктика имеет перспективы запасов в 87 трлн кубометров газа.

    Глава Газпрома особо отметил, что газ способен обеспечить надежность и стабильность генерации электроэнергии для центров обработки данных. «У газовой генерации есть свои преимущества для ЦОД, для центров обработки больших данных, больших цифровых потоков. И в первую очередь это надежность, стабильность поставки природного газа для газовой генерации и дешевизна, что является очень немаловажным в таком капиталоемком направлении нашей работы, как строительство ЦОД», – заявил Миллер.

    Он также подчеркнул, что наступила новая эпоха математики, где этот язык стал основой для искусственного интеллекта и генерации новых идей, что открывает большие возможности для человечества. Математика, по словам Миллера, является языком, объединяющим разные науки и позволяющим создавать более масштабную искусственную среду обитания.

    Напомним, в интервью Миллер также спрогнозировал многократный рост электропотребления из-за ИИ. Кроме того, он предупредил о рисках для европейского газового рынка зимой и заявил о полном суверенитете России по запасам газа.

    20 октября 2025, 18:52
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина требует от Евросоюза выделить новые 60 млрд евро на вооружение, это абсурдная сумма, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    На пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС он назвал эту сумму невообразимой и заявил: «Украина требует 60 млрд евро на дальнейшее вооружение, не так ли? Абсурдная сумма», пишут «Известия».

    Сийярто отметил, что Евросоюз собирается потратить эти средства на поддержку Киева, вместо того чтобы инвестировать их в собственную оборону. По его словам, идея выделения таких средств Украине приобретает все большую популярность в Брюсселе.

    Как писала газетаВЗГЛЯД, высокопоставленный генерал ФРГ Александр Зольфранк призвал увеличить военную поддержку Украины ради Европы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал страны Запада перейти в «режим войны» для сохранения мира.

    Ранее сообщалось, что Украина недополучила 5 млрд евро вследствие того, что не выполнила или не успела выполнить обязательства перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility.

    20 октября 2025, 10:35
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После долгого разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу ракет Tomahawk, сообщает Politico.

    Зеленский рассчитывал использовать улучшившиеся отношения с президентом США Дональдом Трампом для получения американских крылатых ракет Tomahawk, которые Киев считает способными изменить ход конфликта с Россией. Однако встреча в Белом доме прошла безрезультатно: Трамп охарактеризовал ее как «корректную», но никаких конкретных решений принято не было, пишет Politico.

    Причиной провала переговоров стала спешка украинской стороны и несвоевременность визита, отмечает издание. Один из республиканских советников по внешней политике заявил: «Это была не плохая встреча, просто жертва плохого тайминга и завышенных ожиданий».

    Он добавил, что после долгого разговора Трампа с Владимиром Путиным накануне Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу Tomahawk.

    Трамп сообщил журналистам, что обсуждал с Путиным возможность передачи Украине тысяч ракет Tomahawk, однако российский президент негативно отреагировал на такую перспективу. После разговора лидеры договорились встретиться на новом саммите в Будапеште.

    Несмотря на обеспокоенность Киева эскалацией ударов по инфраструктуре, американская сторона не готова идти на передачу Украине Tomahawk из-за опасений втягивания США в конфликт, а также беспокойства Пентагона относительно собственных запасов вооружений.

    Кроме того, Украина упустила шанс сосредоточиться на других важных вопросах – обеспечении ракетами для истребителей F-16 и комплексов Patriot, а также согласовании финансирования закупок сжиженного газа и оборудования для энергетики. Переговоры по кредитным условиям с Экспортно-импортным банком США также зашли в тупик, пишет Politico.

    Республиканские советники констатировали, что ни по одному из ключевых направлений – оборонному и энергетическому – договоренности на встрече Зеленского с Трампом достигнуты не были.

    Причиной называют не только ошибочный акцент на Tomahawk, но и неудачный выбор момента для визита, когда внимание администрации США было сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке и внутренних бюджетных спорах.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с Трампом.

    20 октября 2025, 11:36
    Зеленский заявил о приближении окончания военного конфликта на Украине

    Зеленский допустил скорое окончание военного конфликта на Украине

    Зеленский заявил о приближении окончания военного конфликта на Украине
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта, сообщили украинские СМИ.

    Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта, передает ТАСС. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, отметив, что страна «приблизилась к возможному окончанию войны».

    «Это не значит, что она точно закончится», – заявил Зеленский.

    Он связал перспективу завершения конфликта с недавними успехами президента США на Ближнем Востоке и выразил мнение, что на фоне этих достижений американский лидер стремится завершить противостояние между Россией и Украиной.

    В этой связи Зеленский упомянул о возможной встрече президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – в Будапеште и выразил готовность принять участие при определенных условиях. Он заявил, что участвовать согласен либо в трехсторонних переговорах, либо в непрямых консультациях с участием посредника в лице Трампа.

    Ранее Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил о договоренности провести встречу в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон незамедлительно начали подготовку к возможному саммиту лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать организационный комитет по подготовке мероприятия, уточнив, что работа уже стартовала.

    Ранее Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Также Трамп призвал Зеленского принять условия Путина для завершения конфликта.

    Зеленский после встречи с Трампом призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Также Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    20 октября 2025, 14:36
    В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии

    Депутат Пискарев: В Госдуме предложили наказывать за диверсии с 14 лет

    В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы предложили снизить возраст наступления уголовной ответственности за диверсии до 14 лет и ужесточить наказание за вовлечение детей в терроризм.

    Законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за совершение диверсий до 14 лет внесла группа из 419 депутатов Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным, сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

    По его словам, новый законопроект ужесточает наказание за диверсионно-террористическую деятельность.

    «Что предлагают депутаты? Жестче наказывать за вовлечение детей в терроризм и диверсии, вплоть до пожизненного заключения, для диверсионных преступлений установить ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе понизив возрастную планку ответственности до 14 лет. Эти предложения уже поддержаны Верховным судом и правительством Российской Федерации», – написал он.

    Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подтвердила, что законопроект поддержали все фракции, а под документом стоят подписи 419 депутатов, включая руководителей всех фракций и председателя Госдумы, передает ТАСС.

    В сентябре несовершеннолетних в Архангельской области отправили под стражу за поджоги релейных шкафов на железной дороге.

    Ранее в Краснодаре задержали подростка, совершившего поджоги на Северо-Кавказской железной дороге по указанию спецслужб с Украины.

    20 октября 2025, 07:16
    Боевиков из Британии, США, Колумбии и Польши нашли в Днепропетровской области
    Боевиков из Британии, США, Колумбии и Польши нашли в Днепропетровской области
    @ Jens Buttner/dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, действующие в составе формирований ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    На территории Днепропетровской области выявлено участие граждан ряда зарубежных стран в составе иностранных подразделений ВСУ, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, в боях замешаны бойцы из Польши, Румынии, Колумбии, Британии и США.

    Как уточнил источник агентства, в регионе действуют польские добровольческие подразделения и румынская боевая группа «Гетика», которая периодически возвращается для восстановления боеспособности. Среди латиноамериканцев особенно выделяются наемники из Колумбии, их часто направляют на наиболее сложные участки фронта.

    Также сообщается, что ротация граждан США и Британии фиксируется регулярно. Их, по информации силовиков, нередко привлекают в качестве военных медиков, снайперов или операторов сложной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чернигове произошел взрыв у военной части, в результате которого пострадала группа наемников. Российский боец рассказал о неадекватном поведении польского наемника на Украине. Латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков среди военнослужащих ВСУ.

    20 октября 2025, 08:29
    На Украине нарушено движение поездов на Сумском направлении
    На Украине нарушено движение поездов на Сумском направлении
    @ Kay Nietfeld/dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение поездов на Сумском направлении оказалось нарушено из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, что привело к значительным задержкам составов, сообщила «Укржелдорога».

    Как сообщила компания «Укржелдорога» в своем Telegram-канале, поезда на Сумском направлении следуют с заметными задержками из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, передает ТАСС.

    Как отмечается, поезда дальнего следования Ужгород – Харьков и Харьков – Львов начали движение от станции Плиски с опозданием более чем на час. Региональные поезда Конотоп – Фастов-1 и Нежин – Конотоп также задерживаются, их отставание составляет 1 час 20 минут и 2 часа соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в двух регионах на Украине оказались без электричества участки железнодорожных путей. Несколько поездов сменили маршруты из-за взрыва в Киевской области.

    20 октября 2025, 18:32
    Зеленский заявил о готовности закупить газ у США, Азербайджана и Греции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить закупку газа на сумму около 2 млрд долларов.

    Он подчеркнул, что часть необходимого финансирования уже найдена за счет гранта от Норвегии в 100 млн долларов и ожидается еще один транш от этой страны в январе, передает РБК со ссылкой на «Укринформ». Кроме того, несколько других государств предоставляют соответствующие гранты, а украинские банки также вовлечены в процесс, заявил Зеленский.

    По словам Зеленского, премьер-министр Украины Юлия Свириденко «достигла позитивных договоренностей» со Словакией, а министр энергетики Светлана Гринчук – с энергетическими компаниями США. Он также сообщил, что существуют договоренности по поставкам сжиженного газа из США через польский терминал. Дополнительный газ планируется получать из Греции и Азербайджана, при этом переговоры ведутся и с другими странами. Зеленский уверен, что вопрос с газом будет решен.

    Ранее гендиректор украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий призвал жителей страны экономить газ.

    Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже из-за сложной ситуации в энергетике.

    20 октября 2025, 19:27
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с предложением запретить движение курьерского транспорта по тротуарам и пешеходным зонам.

    «Если транспортное средство имеет сиденье и мотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл. Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории «А» или «М», – говорится в обращении Фадеева, передает РИА «Новости».

    Он считает, что это позволит контролировать соблюдение правил дорожного движения с помощью камер.

    Исключение из запрета предлагается сделать только для моторизованных инвалидных колясок. Кроме того, Фадеев отметил, что необходимо ввести административную ответственность за управление мопедами без водительского удостоверения и без постановки на учет.

    Ранее суд в Петербурге обязал курьера заплатить сбитой им женщине более 1,5 млн рублей.

  • О газете
