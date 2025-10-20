Фицо сообщил о единой позиции Словакии и ОАЭ по Украине

Словакия и ОАЭ заявили об отсутствии военного решения конфликта

Tекст: Денис Тельманов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении к согражданам заявил, что руководство Словакии и Объединенных арабских эмиратов убеждены в отсутствии военного решения конфликта на Украине, передает ТАСС.

По его словам, значительная часть переговоров с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном была посвящена ситуации на Украине.

«Значительная часть нашей встречи была посвящена войне на Украине, которая, как мы убеждены, не имеет военного решения», – подчеркнул Фицо. Он также отметил, что стороны возлагают большие надежды на возможный саммит между Трампом и Путиным в Будапеште.

В ходе визита Фицо обсудил с президентом ОАЭ широкий круг вопросов, включая сотрудничество в военно-промышленной сфере. Также сообщается, что шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян может в ближайшее время посетить Словакию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал бывшего главу правительства Британии Бориса Джонсона за политику по отношению к России. Дипломаты Евросоюза не смогли договориться о новом санкционном пакете против России.

Роберт Фицо заявил, что обсуждение Украины в Евросоюзе используется для сокрытия неспособности решать внутренние кризисы. Словакия намерена оказать военную помощь киевскому режиму. Украина получит пять машин для разминирования Bozena и другую технику от Словакии.

