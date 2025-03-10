В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.7 комментариев
Суд в Азербайджане отказал в экстрадиции экс-судьи Хахалевой
Азербайджанский суд отклонил запрос РФ на экстрадицию Елены Хахалевой
Экс-судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву не экстрадируют в Россию, несмотря на запрос Следственного комитета РФ, передает азербайджанское агентство АПА.
Как сообщает АПА, суд в Азербайджане отказал в удовлетворении запроса об экстрадиции в Россию бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Она была задержана в аэропорту Баку в январе и позже переведена под надзор полиции после отмены ареста Бакинским апелляционным судом.
Адвокат экс-судьи Шахла Гумбатова заявила агентству, что суд отклонил запрос о выдаче Хахалевой России. Напомним, что она объявлена в международный розыск Следственным комитетом РФ.
В 2017 году Хахалева попала в центр внимания после свадьбы дочери, которая, по слухам, обошлась в 2 млн долларов. В 2021 году ВККС разрешила возбудить дела против Хахалевой по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге. В 2022 году ростовский суд заочно арестовал ее по этим делам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего председателя Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву задержали в столице Азербайджана по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Она была объявлена Россией в международный розыск, а позже появилась информация, что экс-главу Краснодарского краевого суда готовят к экстрадиции в Россию после решения суда.
Ранее Бакинский апелляционный суд отменил арест Елены Хахалевой и назначил надзор полиции.