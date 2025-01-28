Задержанную в Баку экс-судью Хахалеву решили экстрадировать в Россию

Tекст: Вера Басилая

Как сообщил источник в азербайджанских правоохранительных органах, Хахалева будет экстрадирована в Россию после того, как местный суд вынесет соответствующее решение. Он подтвердил, что экс-судья собиралась вылететь из Баку в Дубай, передает РИА «Новости».

Бывшего председателя Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву задержали в столице Азербайджана Баку.

Напомним, в 2017 году разгорелся скандал вокруг Елены Хахалевой после публикации видео со свадьбы ее дочери, которая стоила 2 млн долларов.

В 2018 году Хахалеву понизили в статусе, после чего она ушла с должности главы коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение на возбуждение против Хахалевой уголовного дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог» в ответ на просьбу главы СКР Александра Бастрыкина.

В декабре 2021 года сообщалось, что Хахалева улетела из России.



