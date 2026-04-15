Эксперимент по внедрению «белых» банкоматов стартовал в Тамбове

Гаспарян: Работа в Общественной палате по президентской квоте – большая ответственность

Историк Гаспарян перечислил приоритеты своей работы в Общественной палате

Tекст: Андрей Резчиков

«Я расцениваю решение президента продлить мои полномочия как большую честь. Для меня это второй срок в палате, и я второй раз получаю предложение от Владимира Путина войти в этот значимый для общественной жизни орган», – сказал член Общественной палаты (ОП), историк Армен Гаспарян.

По словам собеседника, продление полномочий – это одновременно и высокая оценка его работы, и огромная ответственность (особенно с учетом президентского списка), и аванс на будущее. В этой связи Гаспарян намерен продолжить работу в комиссии по просвещению и воспитанию, а также заниматься вопросами содействия проведению СВО и организации гуманитарной помощи в исторические и приграничные регионы.

Общественную палату он называет «связующей нитью между властью и обществом». «Несколько десятков человек, которым я помог решить вопросы через палату, – это уже показатель работы и доверия. Люди обращаются к нам за помощью как к членам ОП, и эту планку надо держать на высоком уровне», – поясняет Гаспарян.

Еще одно ключевое направление его работы – общественная экспертиза законопроектов. «Я участвую во всех так называемых нулевых чтениях. Мои замечания и поправки, например, к закону о признании геноцида советских граждан в годы Великой Отечественной войны, были учтены. Мы постоянно на связи с депутатами и сенаторами, обсуждаем вопросы и предлагаем свои решения», – подчеркнул Гаспарян.

Не менее важная задача – помощь педагогическому составу в новых регионах России, особенно в части преподавания истории. По словам Гаспаряна, после развала СССР в Донбассе и Новороссии «насаждалась совсем другая историческая позиция». «Мы общаемся с педагогами, рекомендуем дополнительную литературу, даем советы, которые уже прошли проверку в Крыму в 2014 году. Там, кстати, было гораздо проще: большинство школ уже работали по российским учебникам, действовала программа доставки книг от мэрии Москвы. Однако встречались и учителя, ориентировавшиеся на рекомендации украинского Минобразования – с ними работали, и процесс пошел быстро», – напомнил собеседник.

«Но в новых регионах ситуация сложнее. То, что лежало в школьных библиотеках, просто криминально. Однако преподаватели все понимают, мы всегда на связи, встречаемся, помогаем. Эту работу будем продолжать», – заключил Гаспарян.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении 40 членов нового, IX состава Общественной палаты России по своей квоте. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. В утвержденный перечень вошли граждане с «особыми заслугами перед государством и обществом».

Это обновление произошло впервые с апреля 2023 года, так как срок полномочий палаты составляет три года. Среди утвержденных – певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Василий Легойда, а также писатель Сергей Лукьяненко.

Всего в Общественную палату входят 172 человека. Еще 89 человек делегируются региональными общественными палатами (по одному от каждого субъекта РФ). 43 человека выбираются из представителей общероссийских общественных объединений и НКО.

Армен Гаспарян является членом Общественной палаты с 2023 года, когда он впервые вошел в восьмой состав палаты по президентской квоте. Во вторник его полномочия были продлены на новый трехлетний срок.