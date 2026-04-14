Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.3 комментария
Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.
«В случае недостижения в ходе переговоров намеченных целей по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью», – заявили в Совбезе, передает ТАСС.
Там подчеркнули, что Тегеран сохраняет значительные запасы вооружения. Также в Совбезе обратили внимание, что ожидаемого ослабления позиций центральной власти в Иране не произошло. Там отмечают, что различные социально-политические группы страны сплотились вокруг руководства, а радикальная оппозиция ушла в подполье, вопреки ожиданиям США и Израиля.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о сохранении конфликтного потенциала на Ближнем Востоке.
Политолог Владимир Сажин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны.