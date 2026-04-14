    Орбан лишил ЕС «палочки-выручалочки»
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении проукраинского контента в YouTube
    Полиция заподозрила Елисейский дворец в махинациях на похоронах
    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Госдума одобрила использование армии для защиты арестованных за рубежом россиян
    ЕР поддержала освобождение от НДС предпринимателей на УСН и ПСН до конца года
    Суд в Москве признал банкротом российскую дочку Microsoft
    Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
    Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    Игорь Караулов Глобальный экзистенциальный кризис коснется всех

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    14 апреля 2026, 20:59 • Новости дня

    Совбез спрогнозировал последствия провала переговоров США и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.

    «В случае недостижения в ходе переговоров намеченных целей по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью», – заявили в Совбезе, передает ТАСС.

    Там подчеркнули, что Тегеран сохраняет значительные запасы вооружения. Также в Совбезе обратили внимание, что ожидаемого ослабления позиций центральной власти в Иране не произошло. Там отмечают, что различные социально-политические группы страны сплотились вокруг руководства, а радикальная оппозиция ушла в подполье, вопреки ожиданиям США и Израиля.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о сохранении конфликтного потенциала на Ближнем Востоке.

    Политолог Владимир Сажин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны.

    14 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    MWM сообщил о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»

    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели интенсивность боевых действий на границе Израиля и Ливана резко возросла, причем удары FPV-дронов «Хезболлы» нанесли израильской бронетехнике самые серьезные потери с 1980-х годов, сообщает Military Watch Magazine.

    Военные аналитики издания Military Watch Magazine сообщили, что по данным израильских источников, недавние потери сухопутных войск Израиля в Ливане считаются беспрецедентными с 1980-х годов, когда армия вела бои против Сирии и местных формирований.

    Как отмечает издание, ливанское движение «Хезболла» активно публикует видеозаписи, на которых видно, как FPV-дроны атакуют основные боевые танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и тяжелые БТР Namer.

    Бои между «Хезболлой» и армией Израиля, по данным MWM, стали самыми ожесточенными за всю историю конфликта между этими сторонами. В издании подчеркнули, что «Хезболла» использует комбинированную тактику, совмещая традиционные и партизанские методы ведения боя. В отличие от израильской армии, основной упор делается не на бронетехнику, а на применение беспилотников с противотанковыми функциями, а также на различные виды артиллерии и ракет, которые хранятся под землей.

    По данным Military Watch, эти действия привели к значительному росту потерь среди израильских бронетанковых подразделений.

    «Хезболла» за сутки нанесла более 70 ударов по территории Израиля.

    За одни сутки шиитские формирования вывели из строя 29 танков «Меркава».

    В ответ израильская авиация поразила сотню командных пунктов и баз ливанского движения.

    14 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    Китайский танкер прошел Ормузский пролив вопреки блокаде США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судно Rich Starry компании Shanghai Xuanrun Shipping стало первым кораблем, миновавшим Ормузский пролив после введения ограничений со стороны США на проход коммерческого флота по Ормузскому проливу.

    Китайский танкер, находящийся под санкциями Вашингтона за сотрудничество с Ираном, прошел через Ормузский пролив, передает Reuters.

    Судно с китайским экипажем на борту покинуло акваторию залива, несмотря на попытки США заблокировать этот транспортный коридор.

    По информации аналитических платформ LSEG, MarineTraffic и Kpler, танкер среднего класса перевозит около 250 тыс. баррелей метанола. Свой груз судно приняло в порту Хамрия на территории ОАЭ. Владелец корабля пока не прокомментировал ситуацию.

    Во вторник в пролив вошел еще один попавший под американские санкции танкер Murlikishan. Ожидается, что 16 апреля пустое судно загрузит мазут в Ираке. Ранее этот корабль, носивший название MKA, по данным агентства, уже транспортировал российскую и иранскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые котировки нефти упали на фоне американской морской блокады Ормузского пролива.

    США заявляли о готовности уничтожать иранские катера при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 00:52 • Новости дня
    Эрдоган пригрозил военными действиями против Израиля
    Tекст: Катерина Туманова

    Турция может предпринять военные действия против Израиля в случае необходимости, предупреждает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обвинил Израиль в совершении зверств против Палестины и Ливана и пригрозил возможными военными действиями против еврейского государства.

    «Запятнанная кровью сеть геноцида продолжает убивать невинных детей, женщин и гражданских лиц без каких-либо правил или принципов, игнорируя все виды человеческих ценностей», – приводит Jerusalem Post слова Эрдогана на Международной конференции политических партий Азии в Стамбуле.

    По словам турецкого лидера, несмотря на прекращение огня, Израиль вынудил 1,2 млн ливанцев покинуть свои дома из-за нападений на гражданские поселения, несмотря на то, что и Израиль, и Соединенные Штаты отвергли заявления о включении Ливана в нынешнее соглашение о прекращении огня с Ираном.

    Эрдоган назвал действия Израиля «варварскими», сославшись при этом на спорный закон, недавно принятый Кнессетом об утверждении смертной казни для террористов, который, по словам турецкого лидера, предназначен «только для палестинских заключенных».

    Позже в беседе с журналистами Эрдоган обострил риторику, предположив, что Анкара может принять решение о военном взаимодействии с Израилем.

    «Мы должны быть сильными, чтобы помешать Израилю сделать это с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Ничто не мешает нам сделать это. Нам просто нужно быть сильными, чтобы мы могли предпринять эти шаги», – сказал Эрдоган.

    Напомним, в 2024 году Международный уголовный суд выписал ордер на арест премьер-министра Израиля за военные преступления. Президент Турции Тайип Эрдоган публично поддержал данное решение международной инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган обвинил Израиль в разжигании кризиса вокруг Ирана и спрогнозировал мировую борьбу за новый дефицитный природный ресурс.

    Прокуратура Турциипотребовала пожизненного заключения для Нетаньяху.


    14 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Иран потребовал компенсации от пяти стран Персидского залива

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что за участие в войне США и Израиля против Ирана пять стран региона обязаны выплатить республике компенсации.

    «Мы требуем компенсации от пяти стран региона, включая Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ и Иорданию, за участие в войне США и Израиля против Ирана», – приводит агентство Tasnim слова дипломата на заседании СБ ООН.

    По словам Иравани, эти пять стран своими действиями на международном уровне нарушили свои международные обязательства перед Ираном.

    «Они должны в полной мере компенсировать ущерб, причиненный Исламской Республике Иран, включая выплату компенсации за весь материальный и моральный ущерб в результате их противоправных действий на международном уровне», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиненный Ирану ущерб будет компенсирован из инвестиционного фонда. В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля. Вэнс заявил о перспективе очень выгодной для США и Ирана сделки, если последний этого захочет.


    14 апреля 2026, 08:38 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил план мира на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель КНР представил четыре предложения по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке во время встречи с наследным принцем Абу-Даби в Пекине.

    Председатель КНР Си Цзиньпин представил инициативу по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Китайский лидер озвучил свои идеи во время встречи с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном в Пекине.

    «Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по поддержанию и укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

    Инициатива включает отстаивание принципа мирного сосуществования и уважение государственного суверенитета стран региона. Кроме того, предложения Пекина предусматривают поддержание верховенства международного права, а также координацию безопасности и развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай приветствовал заключение временного соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке.

    Ранее Пекин и Исламабад выступили с совместной инициативой по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива.

    При этом китайский план по урегулированию конфликта между США и Ираном во многом повторяет ранее предложенную инициативу Пекина по Украине.

    14 апреля 2026, 11:35 • Новости дня
    Испания призвала Китай вмешаться в конфликт США и Ирана
    Tекст: Мария Иванова

    Глава испанского правительства Педро Санчес обратился к Пекину с призывом использовать дипломатическое влияние для урегулирования военного противостояния между США, Израилем и Ираном.

    Испания призвала Китай вмешаться, чтобы помочь положить конец американо-израильской войне с Ираном, что подчеркивает ее напряженные отношения с администрацией Трампа, передает Bloomberg.

    «Мне кажется очень трудным найти других собеседников, которые могут распутать эту ситуацию, возникшую в Иране и в Ормузском проливе, помимо Китая», – заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в Пекине после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Испанский премьер отметил, что любые усилия Китая по прекращению войны не только приветствуются, но и крайне необходимы. Испания стала одной из европейских стран, наиболее решительно выступающих против военных операций, которые Санчес открыто считает незаконными. Мадрид закрыл свое воздушное пространство для американских военных самолетов, участвующих в конфликте, и не позволяет Вашингтону использовать две базы на испанской территории для этих целей.

    Си Цзиньпин высоко оценил позицию Санчеса, отметив, что в мире, охваченном хаосом и разрушением международных норм, Испания и Китай готовы стоять на правильной стороне истории. Санчес находится в Пекине с четвертым визитом за последние три года. В понедельник, выступая в Университете Цинхуа, он попросил Китай сделать больше для прекращения конфликтов, таких как на Украине или в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался разрешить использование военных баз страны для операций США.

    Пекин ранее потребовал немедленного прекращения американо-израильских ударов по территории Исламской Республики.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Мадрид к совместной защите справедливого международного устройства.

    14 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    Россия приветствовала приверженность Ирана к дипломатическому диалогу с США
    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора 13 апреля между главы МИД России и Ирана – Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки в регионе.

    «Российская сторона приветствовала сохраняющийся настрой на продолжение дипломатических усилий и поиск развязок, которые позволили бы устранить первопричины конфликта и добиться долгосрочной стабилизации обстановки в регионе, учитывающей законные интересы Ирана и его соседей», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России.

    Лавров подчеркнул, что крайне важно не допускать новых вспышек вооруженной конфронтации и подтвердил неизменную готовность России содействовать мирному разрешению кризиса, подчеркнув отсутствие военного решения.

    Он напомнил о российской инициативе по созданию Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием всех прибрежных государств и поддержке со стороны внерегиональных стран.

    Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи в связи с гибелью бывшего главы МИД Ирана Камаля Харрази в результате авианалета, особо отметив жестокость этого преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде. Делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. При этом президент США заявил о звонке из Ирана с «большим желанием заключить сделку».

    14 апреля 2026, 11:23 • Новости дня
    Китай осудил американскую блокаду Ормузского пролива

    Tекст: Ольга Иванова

    Пекин осудил действия США в Ормузском проливе, подчеркнув, что блокада может привести к усугублению ситуации и поставить под угрозу морскую безопасность.

    Блокада США Ормузского пролива является опасным и безответственным поступком, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, передает РИА «Новости». Он отметил, что такие действия только усиливают напряженность в регионе.

    По словам Го Цзякуня, наращивание военного присутствия США и целенаправленная блокада в условиях достигнутого соглашения о временном прекращении огня лишь усиливают противоречия. Дипломат подчеркнул, что эти шаги могут подорвать хрупкое перемирие и создать серьезную угрозу безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    «Это опасный и безответственный поступок», – заявил представитель МИД КНР. Китай призывает все стороны к сдержанности и урегулированию противоречий путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон задействовал более 10 военных кораблей для перекрытия судоходства в Ормузском проливе. Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.

    14 апреля 2026, 00:38 • Новости дня
    В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Ущерб, нанесенный Ирану в результате бомбардировок США и Израиля, предварительно составляет более 250 млрд долларов, при этом оцениваются потери бюджета и промышленности, заявил официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

    «Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», – сказала Мохаджерани РИА «Новости».

    По ее словам, эти цифры являются предварительными и очень сырыми, а окончательная сумма будет определена экономическим блоком правительства по итогам многоэтапной проверки.

    Она уточнила, что первый этап оценки касается непосредственно разрушения зданий, а второй – учитывает потери доходов бюджета и вынужденную остановку промышленных объектов. Экономический блок правительства продолжает детальную работу по уточнению оценки ущерба.

    Мохаджерани добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны США рассматривается иранской переговорной группой. Этот вопрос уже поднимался на недавних переговорах в Исламабаде.

    «Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», – заявила Мохаджерани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    14 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    NYT раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана
    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты начали масштабную морскую блокаду Ирана, порядок перехвата и досмотра иностранных торговых судов в Ормузском проливе приблизительно определен.

    Президент США приказал начать блокаду Ирана и Ормузского пролива для оказания давления на Тегеран, пишет The New York Times.

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что операция направлена на предотвращение захода торговых судов в иранские порты и выхода из них.

    В рекомендациях для моряков отмечается, что детали операции находятся «в стадии разработки». Представители CENTCOM подчеркнули, что блокада будет применяться беспристрастно к судам всех стран и затронет иранские порты по обе стороны пролива.

    Для контроля за судоходством американские военные могут использовать эсминцы с радиолокационными системами или беспилотники. При обнаружении подозрительного судна эсминец может запросить информацию о его маршруте, грузе и экипаже, а затем предложить принять досмотровую группу.

    В случае отказа судна от досмотра американские военные могут использовать вертолеты для высадки спецназа на палубу. Подобная тактика уже применялась ВМС США в Персидском заливе после 1991 года для контроля за экспортом иракской нефти, а также недавно при перехвате танкеров с венесуэльской нефтью в Карибском море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале морской блокады иранских портов 13 апреля.

    Президент США пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений иранских катеров.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии подтвердил получение уведомления о перекрытии Ормузского пролива.

    13 апреля 2026, 23:40 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби с высоты

    Tекст: Катерина Туманова

    Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети фото столицы ОАЭ.

    «Абу-Даби», – подписал он фото мечети шейха Заида, снятое с высоты, в соцсети  Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)

    Информации о визите Дмитриева в ОАЭ или Абу-Даби не было.

    Ранее в этот день Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса, а также указал на то, что отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца. Дмитриев предрек ускорение распада Евросоюза из-за победы партии «Тиса».


    14 апреля 2026, 14:47 • Новости дня
    Песков заявил о стремительном изменении ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о быстрой смене обстановки в Ормузском проливе и подчеркнул отсутствие результатов переговоров.

    По его словам, президент США фактически пообещал организовать блокаду иранского побережья, однако пока неясно, к чему это приведет, передают «Вести».

    Песков подчеркнул: «Ситуация меняется стремительно. Скажем так, развивается разнонаправленно». Он выразил надежду, что нынешний период перемирия продлится и в итоге приведет к установлению окончательного мира.

    Песков также отметил, что переговоры между Ираном и США завершились безрезультатно, и ситуация остается неопределенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ситуация вокруг возможной блокировки Ормузского пролива может существенно повлиять на мировые рынки.

    Два минных тральщика класса Avenger ВМС США отправились из Сингапура на запад для подготовки операции по разминированию Ормузского пролива.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    14 апреля 2026, 03:55 • Новости дня
    Глава TotalEnergies счел платный проход через Ормуз лучше блокады

    Глава TotalEnergies Пуянне счел платный проход через Ормуз лучше блокады

    Глава TotalEnergies счел платный проход через Ормуз лучше блокады
    Tекст: Катерина Туманова

    Платный проход через Ормузский пролив может стать лучшим вариантом для сохранения глобальной торговли и предотвращения серьезных перебоев в поставках, заявил гендиректор французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

    «Очевидно, что открытие и свободное движение через Ормузский пролив, даже если придется кому-то платить, имеет фундаментальное значение для свободной торговли и мировых рынков», – приводит слова Пуянне на конференции Semafor World Economy портал Semafor.

    Он заявил, если пролив будет вновь открыт, «все может вернуться в норму» в течение трех месяцев, учитывая, что объекты энергоснабжения региона в основном не повреждены.

    Однако он предупредил: если война обострится и США атакуют энергетическую инфраструктуру Ирана, что спровоцирует ответные удары Тегерана по объектам в Персидском заливе, «масштаб проблемы изменится».

    «Потому что когда вы разрушаете объекты… их восстановление занимает не месяцы, а годы», – сказал он.

    В понедельник США начали блокаду Ормузского пролива после того, как американские и иранские переговорщики не смогли достичь соглашения во время марафонских переговоров в Пакистане в выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил уничтожением иранских кораблей при попытке прорыва блокады пролива. Кремль оценил последствия блокировки Ормузского пролива. МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    14 апреля 2026, 02:45 • Новости дня
    Вэнс заявил о перспективе очень выгодной для США и Ирана сделки

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News, что решение о проведении прямых переговоров с США зависит от Ирана, прогресс в переговорах есть, но он недостаточен из-за ядерного вопроса.

    «Теперь мяч действительно на их стороне. Нам необходимо получить от них твердое обещание не разрабатывать ядерное оружие. И я думаю, если иранцы будут готовы пойти навстречу, это может стать очень выгодной сделкой для обеих стран. Если же они не готовы пойти нам навстречу, это уже их дело», – приводит его слова CNN.

    Вэнс добавил, что иранская делегация в Пакистане была не в состоянии «заключить сделку», поэтому, по его словам, США покинули страну после 21 часа переговоров.

    «Я думаю, мы получили некоторое представление о том, как иранцы ведут переговоры. И именно поэтому мы покинули Пакистан. Потому что мы поняли, что они не смогли, я думаю, команда, которая там находилась, не смогла заключить сделку, и им пришлось вернуться в Тегеран, чтобы от верховного лидера или от кого-то еще получить одобрение условий, которые мы установили», – сказал он.

    Вице-президент США уверен, что прогресс в переговорах достигнут, но недостаточен для вывода из эксплуатации обогащенного урана из Ирана и обеспечения того, чтобы Тегеран не имел ядерное оружие.

    «Они двинулись в нашем направлении, поэтому, я думаю, у нас были некоторые подвижки, но они не рискнули зайти достаточно далеко. Я думаю, здесь действительно можно заключить крупную сделку, но, на мой взгляд, следующий шаг предстоит сделать иранцам», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    13 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Лидер «Хезболлы» назвал три условия окончания конфликта с Израилем

    Касем потребовал прекращения огня, вывода войск Израиля и освобождения пленных

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь движения «Хезболлах» Наим Касем заявил, что основные условия завершения конфликта в Ливане включают прекращение огня Израилем, вывод израильских войск с территории страны и освобождение ливанских пленных.

    Касем назвал три главных условия прекращения конфликта в Ливане: прекращение огня Израилем, вывод израильских войск с территории Ливана и освобождение ливанских пленных, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что эти требования были согласованы в соглашении о прекращении огня от 27 ноября 2024 года, однако Израиль, по его словам, не выполняет их уже 15 месяцев.

    Выступая с видеообращением, Касем указал, что «Хезболла» будет продолжать давать отпор Израилю, если тот продолжит атаки и оккупацию. Касем также отметил, что нынешнее противостояние – это по его словам «американо-израильская агрессия против Ливана».

    Лидер движения заявил, что структура сопротивления восстановилась и при возможности будет брать в плен врага. Он также отверг возможность переговоров с Израилем, назвав их бессмысленными, и призвал к единству Ливана ради изменения ситуации.

    Касем отдельно подчеркнул, что правительство страны не должно запрещать вооружённую деятельность «Хезболлы» и не должно сталкивать армию Ливана с движением. Он выразил уверенность, что «сопротивление и армия не могут находиться в состоянии конфликта».

    Ранее представители «Хезболлы» заявили, что США пытались заставить Сирию открыть фронт против Ливана.

    Военное руководство Ливана признало невозможным выполнение планов по изъятию арсеналов у членов «Хезболлы».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что война Израиля против «Хезболлы» в Ливане продолжается.

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350.

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Как США устроят морскую блокаду Ирана

    Еще недавно США протестовали против блокады Ормузского пролива Ираном, а теперь сами устроили этой стране морскую блокаду. Происходящее только на первый взгляд звучит как парадокс. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать эту блокаду – и почему, скорее всего, долго она не продлится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

